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В порту Палдиски полицейские и таможенники проверяли грузовики

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Стас Кузнецов
Cегодня 19:32
Рубрика: Эстония

Сонные водители, перегруз, разбавленное топливо - это только несколько нарушений, которые обнаружили правоохранители в ходе проверки грузовиков в порту Палдиски. Подобные рейды сегодня охватили всю Европу, передает "Актуальная камера".

Основной проблемой перемещающихся по Эстонии большегрузов остается недосып их водителей. По этой же причине сегодня в порту Палдиски был задержан Александр, который прибыл в Эстонию из Латвии.

"На имя водителя будет составлен протокол об административном проступке. Сначала мужчина должен будет отдохнуть положенное ему время, после чего водитель сможет продолжить свой рейс", - говорит ведущий чиновник охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Калмер Тикерпе.

Среди проблем, которые были выявлены в ходе сегодняшней проверки, значатся перегруз транспортных средств, ненадлежащее техническое состояние грузовиков, а также топливо, которым заправляют большегрузы.

"Нами были выявлены случаи, когда грузовики оказывались заправлены топливом, которое предназначено для работы сельскохозяйственной техники. В народе его именуют синим дизелем. Еще в отношении очень большого количества водителей выяснилось, что их данные отсутствуют в регистре работников", - отмечает заместитель руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Тийт Кылувере.

"У кого-то автомобильные покрышки не отвечали стандартам. Еще были выявлены технические недочеты транспортных средств. Например, неработающий руль", - добавляет Тикерпе.

К полудню последнего дня общеевропейской операции эстонские сотрудники полиции и Налогово-таможенного департамента смогли проверить порядка 300 эстонских фур и еще 40 иностранных грузовиков. К проверке были также привлечены финские полицейские, в задачи которых входило отследить передвижение транспорта из Финляндии.

Виктор Сольц
Редактор

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