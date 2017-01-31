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Майлис Репс и мэр Раквере начнут переговоры о создании в городе государственной гимназии

Майлис Репс и мэр Раквере Михкель Юхками. Фото: Министерство образования
Cегодня 18:48
Рубрика: Эстония

Министр образования и науки Майлис Репс и мэр Раквере Михкель Юхками во вторник подписали протокол о намерениях, предусматривающий начало переговоров о создании в городе Раквере государственной гимназии.

По словам Репс, в протоколе зафиксированы принципы, в соответствии с которыми будет создаваться гимназия. "Мы хотим совместно с Раквере и другими Ляэне-Вирускими самоуправлениями найти оптимальный вариант для молодежи, чтобы предлагаемое в уезде гимназическое образование оставалось хорошим и доступным для всех мотивированных молодых людей", - сказала министр.

В ходе переговоров выяснятся местоположение школы, число учебных мест и сроки создания гимназии. В момент начала работы государственной гимназии город Раквере обязуется передать государству функции по организации гимназического образования в городе.

За последние 11 лет число гимназистов в Ляэне-Вирумаа сократилось почти вдвое с 1724 до 944 человек. В уезде действуют 34 школы, в одиннадцати из которых есть гимназическая ступень. К 2023 году потребность в гимназических местах уменьшится до 870, а в 2026 году увеличится до 940.

В Эстонии сейчас действуют 12 государственных гимназий, которые создаются по договоренности с местными самоуправлениями во всех уездах страны. Уездные государственные гимназии сейчас действуют в Вильянди, Хаапсалу, Йыгева, Тарту, Выру, Пярну, Йыхви, Кярдла, Валга и Пылва. Заключены соглашения о создании государственных гимназий в Виймси, Рапла, Пайде, Кохтла-Ярве, волости Харку, волости Сауэ, волости Раэ и Нарве.

Андрей Крашевский
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