В Рийгикогу обсудят вызовы внешней политики Эстонии

Здание Рийгикогу. Фото: Postimees/Scanpix

В четверг в Рийгикогу пройдет обсуждение внешней политики в качестве вопроса государственной важности. С докладами выступят министр иностранных дел Свен Миксер и председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

По словам Михкельсона, внешняя политика Эстонии направлена на тесное сотрудничество между государствами, разделяющими общие ценности, и на союзнические отношения, которые помогают сдерживать возможные угрозы, передает пресс-служба парламента.

По его словам, ЕС и НАТО гарантируют безопасность и развитие не только Эстонии, но и всего Запада.

Михельсон рассмотрит влияние социальных сетей на массовое сознание и ведение политики. Он также расскажет о приоритетах комиссии по иностранным делам и о подготовке к председательству Эстонии в Совете ЕС.

Министр иностранных дел Свен Миксер сосредоточится на роли ценностей во внешней политике и даст геополитическую оценку сложившейся ситуации, а также самым важным целям во внешней политике Эстонии. Он рассмотрит происходящее на граничащих с Европой территориях: конфликт между Россией и Украиной, санкции и южные конфликты.

Министр уделит внимание союзническим отношениям и сотрудничеству между Европой и Северной Америкой, а также их важности для обеспечения международной безопасности. Он также рассмотрит задачи, стоящие перед Европейским союзом, в том числе переговоры о выходе Великобритании, будущее ЕС и грядущее председательство Эстонии.

За обсуждением внешней политики можно следить в прямом эфире на сайте Рийгикогу. Начало - в 10:00.