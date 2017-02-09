Полиция ищет жертв мужчины, подозреваемого в ограблении

Подозреваемый в ограблениях Фото:Пыхьяская префектура полиции

Сотрудники криминального бюро Пыхьяской префектуры в декабре прошлого года задержали 34-летнего Николая, которого подозревают в совершении нескольких жестоких ограблений.

Ранее Николай неоднократно наказывался в уголовном порядке, в том числе и за совершение насильственных преступлений. По имеющейся у полиции информации, мужчина действовал в 2015 и 2016 годах в Таллинне и Харьюмаа, а также в Ляэне-Вирумаа в районе Тапа. У следователей есть основания полагать, что он мог действовать и в других регионах Эстонии.

Ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес говорит, что подозреваемый действовал жестоко. "Он выбирал жертв слабее себя, в основном, это были женщины, среди жертв есть и несовершеннолетние, и пожилые люди. Для того, чтобы получить сумку, мобильный телефон, наличные или банковские карты, которыми он пытался воспользоваться, мужчина сбивал с ног, ударял своих жертв и угрожал им. Суммы материального ущерба составляли от 50 до 200 евро, – сказал Варес. - Ограбление по своей сути очень тяжкое преступление, которое причиняет жертве не только телесные, но и серьезные эмоциональные травмы".

"Сейчас мы занимаемся сбором доказательств и у нас есть основание подозревать мужчину в совершении по крайней мере шести ограблений. Но по имеющейся у нас информации, подозреваемый мог совершать и другие преступления, жертв может быть больше", – добавил Варес.

Поэтому просим всех, кто стал жертвой изображенного на фото мужчины либо имеет информацию о нем, сообщить об этом криминальному бюро по номеру 521 2627.