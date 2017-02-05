Обладатель серого паспорта Александр Пуштов позитивно воспринял идею Ратаса о гражданстве

Александр Пуштов - обладатель серого паспорта. Фото: ERR

Лучший футбольный тренер Эстонии 2016 года, наставник столичного "Инфонета" Александр Пуштов, имеющий серый паспорт, позитивно воспринял идею премьер-министра Юри Ратаса о предоставлении эстонского гражданства всем прожившим в Эстонии как минимум 25 лет людям.

Слова тренера в воскресенье, 29 января, приводит передача "Актуальная камера+" (ETV+).

25 лет назад, в начале 90-х Александр Пуштов забил исторический гол, который вошел во все справочники футбольной статистики. Именно он записал на своей счет первый гол сборной Эстонии по футболу после восстановления независимости. С гражданством тогда еще не определился, но в сборную взяли - переходный период позволял.

В прошлом году Александр Пуштов привел столичный "Инфонет" к победе в чемпионате страны. И получил заслуженную награду - его признали лучшим футбольным тренерлм Эстонии. Но в кармане у специалиста по-прежнему серый паспорт неграджанина.

"Наверное, это надо воспринимать с позитивной точки зрения. И я, как эстоноземелец, который на протяжении этого времени после восстановления независимости страны являюсь владельцем серого паспорта, я думаю, что этот срок - 25 лет - достаточно значительный, чтобы в общем-то и государство позволило этим людям, которые остались жить в Эстонии, определиться с гражданством", - сказал Александр Пуштов.

Напомним, премьер-министр Юри Ратас в интервью "Радио Свобода", говоря о решении проблемы неграждан, заявил то, что вызвало настоящий шторм в эстонском обществе.

"Наша идея или пункт программы в том, чтобы все люди, кто живет здесь 25 лет и больше, получили эстонский паспорт. Мы все знаем, что сейчас в коалиции находятся три партнера, и это невозможно сейчас. Это, конечно, будет сильной и конкретной целью на следующих парламентских выборах", - сказал он.

Всю неделю политики один за другим, словно сговорившись, рвали на себе рубашку: кто-то осыпал Ратаса проклятьями, обвиняя в предательстве национальных интересов и розыгрыше "русской карты" в канун местных выборов, кто-то повторял как заведенный: не оккупант я, а право имею!

"Если будет такая возможность, то да - я возьму эстонское гражданство, поскольку я не собираюсь никуда уезжать. Меня все здесь устраивает. И опять же скажу: это - моя родина, почему я должен ее покидать?", - прокомментировал строитель Александр Шатунов.

Сейчас он, как и другие неграждане, лишен возможности голосовать на выборах в Рийгикогу и в Европарламент.

"Хотелось бы, конечно, участвовать в строительстве государства. Мы ведь все-таки люди, которые здесь родились. Немного обидно, что мы как бы вдалеке от того, что происходит", - добавил строитель.

По его словам, от возможности получить гражданство по натурализации он отказался из идеологических соображений.

"Я человек, который здесь родился и родину не выбирал. Родина должна все-таки предоставить гражданство. Да, у меня этнические корни русские. Но возьмем, например, США. Там многонациональные люди живут, но они все имеют американское гражданство. Никто не возмущается тем моментом, что есть китайские диаспоры, есть итальянские диаспоры, но они все американцы", - аргументировал Шатунов.

82 284 человека - именно столько серопаспортников проживают в Эстонии.

Статистика последних лет показывает, что почти шестьдесят процентов неграждан хотели бы получить эстонский паспорт. Число таковых за последние 10 лет сократилось.

Решающую роль, возможно, сыграл перенос Бронзового солдата в 2007 году. Но в дальнейшем падение столь резким уже не было. Социолог Юхан Кивиряхк призывает при решении проблемы безгражданства не зацикливаться на государственном языке.

"Мне в этом году исполнится 60 лет. И считаю, что в таком возрасте, например, выучить язык не так легко! И вообще, эти проблемы нужно разделить. Знание языка и гражданство - это не одно и то же! В течение 25 лет эти люди, которые остались жить в Эстонии, они заслуживают того, чтобы стать гражданами. Технически это можно регулировать законом. И конечно никому в обязательном порядке гражданство раздавать не будут. Просто людям дадут возможность ходатайствовать о гражданстве на льготных условиях: например, без сдачи экзамена на знание языка или по знанию Основного закона", - сказал Кивиряхк.

Профессор ТТУ Райнер Каттель считает предоставление эстонского гражданства серопаспортникам, которые прожили здесь 25 лет, вполне естественным. Более того, это будет признаком силы, а не слабости.

"Это очень разумное предложение. Ведь это люди, которые прожили значительную часть своей жизни здесь, в Эстонии. Кроме того, мы ведь хотим быть очень открытым обществом. У нас в стране зарегистрированы 15 тысяч так называемых э-резидентов из ста стран. Наше правительство позволяет ряду фирм нанимать иностранную рабочую силу в упрощенном порядке. Короче, мы хотим быть и казаться открытым обществом. И сюда относится в том числе и то, что у нас не должно быть неграждан, тем более, если они живут здесь свыше 25 лет", - сказал Каттель.

Депутат Рийгикогу от IRL Март Нутть - один из идеологов Закона о гражданстве, выступает за сохранение статуса кво. Но если в девяностых и двухтысячных защитники института безгражданства давали понять, что это - барьер, ограждающий госорганы и политическую жизнь от понаехавших, то теперь, в 2017 году раздаются иные аргументы.

"Очень большое число людей, их больше чем 100 тысяч человек, ходатайствовали за все эти годы о получении эстонского гражданства. Они тратили свои деньги на это. Учили эстонский язык. Кроме того, подача ходатайств - это был акт лояльности. По нашему мнению, в отношении именно этих людей теперь будет несправедливо, если ни за что ни про что гражданство другим преподнесут на блюдечке. Да и большая часть из них еще и эстонский не знает", - возмущается Нутть.

За прошедшую неделю четыре из шести парламентских партий осудили слова Юри Ратаса. Профессор Райнер Каттель призывает искать ответ в прошлом.

"У нас еще не зажили раны, нанесенные в советские времена. Но я думаю, пришло время эти раны вылечить. Нужно быть великодушным. И прямо сказать: это - прошлое! А мы хотим смотреть в будущее! Мы должны быть обществом, которое добьется успеха в мире, где правит Трамп, где существует брексит, где ЕС под угрозой. В этих сложных ситуациях мы должны показать: мы открыты, это очень важно! Мы не можем позволить себе выстраивания стен и границ, тем более внутри нашего общества", - сказал Каттель.

"Я не считаю, что мы строим какие-то стены. Наоборот. В Эстонии установлены правила, не только в Эстонии, в любой стране установлены правила, как можно получить гражданство. И на мой взгляд, границы будут выстроены в том случае, если для разных людей будут созданы разные правила. В данном случае условия должны быть одинаковы для всех", - парирует Нутть.

К концу недели политическая дискуссия свернулась. Вот и премьер Юри Ратас под давлением оппозиции существенно смягчил свои слова, сказанные в интервью "Радио Свобода".

"Затишье ли это перед бурей или окончательное отступление - будет ясно уже через два года. Ну а негражданам остается лишь утешиться тем, что им не нужны визы ни в Европу, ни в Россию. Не унывать. И вспоминать забавные казусы, которые наверняка случались со многими, у кого в кармане серый паспорт", - заключает автор сюжета Николай Лощин.

Статистика

Число обладателей серых паспортов год от года снижается. Так, например, если в 2010 году их было почти 105 000, в 2013 - уже 94 тысячи, в 2015 - 88, и по состоянию на первое января 2017 года - лиц без гражданства в Эстонии осталось примерно 82 тысячи тысяч.

Как показывают опросы, примерно 60 процентов серопаспортников хотели бы получить эстонское гражданство, 13 процентов смотрят в сторону российского гражданства , 6 - думают о гражданстве другой страны, 4 процента не определились.

17 процентов - или почти каждый пятый - не хотят никакого гражданства - их устраивает текущая ситуация.

При этом, чем моложе обладатель серого паспорта, тем более он настроен на получение именно эстонского гражданства. Например, в возрастной категории от 15 до 19 лет стать гражданами Эстонии хотят 82 процента серопаспортников. А вот в категории 60 лет и старше число желающих получить эстонский паспорт значительно меньше - всего 34 процента.

С точностью до наоборот обстоят дела с теми, кто вообще не хочет никакого гражданства. В категории до 19 лет таких всего два процента. А вот среди тех, кому за 60 - этот показатель составляет 42 процента - почти половина.

Также существует прямая зависимость от места рождения человека. Так, среди рожденных на территории Эстонии желающих получить эстонский паспорт - 73 процента серопаспортников, а вот среди тех, кто родился в других странах таковых примерно половина.

Как серопаспортники воспринимают отношение государства. Тех, кто считает, что государство относится к ним в целом положительно - 37 процентов, а вот тех, кто считает, что государство относится к ним плохо - 53 процента. Именно среди последних высок процент тех, кто не желает никакого гражданства.