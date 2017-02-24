Президент Кальюлайд просит парламент изменить систему отпуска главы государства

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Фото: Сийм Лыви/ERR

Президент Керсти Кальюлайд просит парламент изменить систему отпуска главы государства. До сих пор президенты не отдыхали и причиной было то обстоятельство, что уход президента в отпуск согласно трактовке закона повлек бы путаницу и лавину бюрократии в работе парламента.

Директор президентской канцелярии Тийт Рийсало в четверг отправил спикеру парламента Эйки Нестору письмо, в котором просит законодателей проанализировать и в случае надобности уточнить законы и регуляции, чтобы обеспечить правовую ясность и применять регуляцию отпуска в реальной жизни, передает ERR Uudised.

Закон о служебных компенсациях президенту республики предусматривает право на отпуск длиной в 35 календарных дней. По мнению представителя президентской канцелярии, это означает, что президент во время отпуска не может выполнять свои обязанности и полномочия переходят спикеру Рийгикогу. Однако если спикер парламента начнет выполнять обязанности президента, он должен выйти из партии и Рийгикогу, придется назначить ему замену в парламенте, а задачи спикера будет выполнять первый вице-спикер.

По словам Рийсало, вопрос отпуска президента мог бы быть решен аналогично отпуску членов парламента – его просто нет.

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор трактует закон по-другому: "Если посмотреть на обсуждения в 1990-х, когда принимали закон, то логика была такой, что для президента, как государственного служащего, предусмотрен отпуск, но это не является причиной того, что он не может исполнять свои обязанности. Логика в том, что президент выполняет свои обязанности и тогда, когда он в отпуске".

По мнению Нестора, есть три варианта возможных решений. Первый – просто договориться, что все трактуют закон одинаково. Лучшим решением Нестор считает вариант, согласно которому во время отпуска главы государства спикер парламента был бы и президентом. Вариант, который предпочитает Рийсало, при котором у президента по закону не было бы отпуска, как и у членов Рийгикогу, Нестор не считает самым лучшим решением прежде всего из-за того, как это повлияет на репутацию президента.