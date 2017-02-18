Осиновский: у меня нет жесткой позиции в отношении применения конопли в лечебных целях

Евгений Осиновский ETV+

Министр здоровья и труда, председатель социал-демократов Евгений Осиновский готов к упрощению требований по условиям поставки конопли в Эстонию, если это поддержат эксперты.

"Применение медицинской конопли для облегчения боли является важной проблемой. В Эстонии это действительно возможно, но врачи неохотно выписывают рецепты на препараты с содержанием каннабиноидов. У нас есть регуляция, на основании которой можно завозить медицинскую коноплю", - сказал Осиновский в Eesti Päevaleht, передает новостной портал ERR.

По словам Осиновского, врачи не готовы выписывать такие рецепты, по которым можно было бы получать эти препараты. "Я разговаривал с несколькими врачами, которые между собой говорят, что поддерживают, но эта тема слишком поляризирована и сложна и в кругу врачей, поэтому пока лучше от этого воздержаться", - сказал Осиновский.

Тема применения лечебной конопли, по словам Осиновского, требует еще обсуждения. "Я говорю открыто и искренне: если специалисты договорятся и будут согласны, я готов содействовать упрощению порядка ввоза этого препарата. Признаю, что наша медицинская система уделяет боли слишком мало внимания. Для облегчение боли надо найти больше возможностей, чем это делалось до сих пор", - считает Осиновский.

В отношении легализации конопли Осиновский отметил, что целесообразно провести мониторинг и оценку опыта других стран. "Совершенно очевидно, что для такого рода решений необходимо широкое общественное признание. Текущие опросы показывают, что у нас этого нет. Говоря точнее, в этом вопрос необычно большой разброс мнений. По мнению более старшего поколения вообще нельзя говорить о легализации конопли", - сказал министр.