logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Осиновский: я готов к упрощению требований по поставке конопли в Эстонию, если это поддержат эксперты

Евгений Осиновский ETV+
Cегодня 12:18
Рубрика: Эстония

По словам министра здоровья и труда, председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского, он готов к упрощению требований по условиям поставки конопли в Эстонию, если это поддержат эксперты.

"Применение медицинской конопли для облегчения боли является важной проблемой. В Эстонии это действительно возможно, но врачи неохотно выписывают рецепты на препараты с содержанием каннабиноидов. У нас есть регуляция, на основании которой можно завозить медицинскую коноплю", - сказал Осиновский в Eesti Päevaleht, передает новостной портал ERR.

По словам Осиновского, врачи не готовы выписывать такие рецепты, по которым можно было бы получать эти препараты. "Я разговаривал с несколькими врачами, которые между собой говорят, что поддерживают, но эта тема слишком поляризирована и сложна и в кругу врачей, поэтому пока лучше от этого воздержаться", - сказал Осиновский.

Тема применения лечебной конопли, по словам Осиновского, требует еще обсуждения. "Я говорю открыто и искренне: если специалисты договорятся и будут согласны, я готов содействовать упрощению порядка ввоза этого препарата. Признаю, что наша медицинская система уделяет боли слишком мало внимания. Для облегчение боли надо найти больше возможностей, чем это делалось до сих пор", - считает Осиновский.

В отношении легализации конопли Осиновский отметил, что целесообразно провести мониторинг и оценку опыта других стран. "Совершенно очевидно, что для такого рода решений необходимо широкое общественное признание. Текущие опросы показывают, что у нас этого нет. Говоря точнее, в этом вопрос необычно большой разброс мнений. По мнению более старшего поколения вообще нельзя говорить о легализации конопли", - сказал министр.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 10.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Минкульт разочарован отказом от строительства новой президентской резиденции
 foto
Нагрузка на уездные суды за 15 лет выросла более чем вдвое
 foto
Преемником митрополита Корнилия стал маардуский епископ Сергий

Зарубежные новости

foto
Скрывающийся в Эстонии хакер "Шалтай-Болтай": на нас могут свалить вину за взлом серверов Демпартии в США
 foto
ВИДЕО: в Новой Зеландии на берег выбросились сотни китов