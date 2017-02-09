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Эстония ужесточает меры против насилия: в уголовном порядке будет наказываться и навязчивое преследование

Video
Дмитрий Куликов
Bчера 20:42
Рубрика: Эстония

Навязчивое преследование скоро будет наказываться в уголовном порядке - за так называемый сталкинг можно будет отправиться за решетку на год. Таким образом Эстония приводит законы в соответствие со Стамбульской конвенцией, к которой присоединилась ещё в 2014 году. Будет криминализована также покупка секс-услуг у жертв торговли людьми и принуждение к браку, передает "Актуальная камера".

В прошлом году в 10 центров поддержки за помощью обратились около 1200 женщин, пострадавших от семейного насилия. В добавок, почти каждая из них - жертва навязчивого преследования, говорит член правления Союза женских приютов Эха Рейтельман.

"Если уже после развода бывший партнер или супруг постоянно является на рабочее место. И если там все-таки было грубое насилие, то женщинам просто страшно. Они просто боятся этого человека", - рассказала член правления Союза женских приютов Эха Рейтельманн.

Но если раньше преследователи оставались безнаказанными, то теперь за такие действия будут наказывать тюремным заключением на 1 год. Эстония вносит соответствующие поправки в Пенитенциарный кодекс.

"Это может быть физическое, электронное, телефонное, или просто, когда действуют на нервы, не дают жить. До сих пор люди могли обращаться с этой проблемой в гражданский суд. Но это не сильно помогало, и сейчас домогательство будет уголовно наказуемое. Если посмотреть на Финляндию, то у них в год расследуется около 160 таких случаев. В Эстонии, думаю, это будет на таком же уровне", - пояснил министр внутренних дел Андрес Анвельт.

Таким образом, правоохранительные органы получили все законные рычаги, чтобы воспрепятствовать психологическому террору, который очень часто возникает в супружеских отношениях или после развода.

"Теперь полиция получает возможность не только наказывать, но не в этом цель, наказать мы и раньше могли. Теперь человек может обратиться в полицию и попросить помощи, чтобы прекратить подобное поведение. Полиция может связаться, проверить такого человека и сказать ему, прекратите этим заниматься", - прокомментировал министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Если же дело зашло далеко, то, по словам Рейнсалу, предусмотрено наказание, начиная с денежного штрафа и вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.

Законопроект предусматривает также уголовное преследование за ряд довольно экзотических для нашей страны преступлений: покупку сексуальных услуг у жертв торговли людьми, принуждение к браку, а также практику нанесения увечий женским гениталиям, что очень распространено в Африке.

Надежда Берсенёва
Редактор

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