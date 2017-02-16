Школьный директор Нина Сытник о президентской награде: спасибо всем, кто ценит мою работу

Работа Нины Сытник теперь отмечена и президентом. Фото: Postimees/Scanpix

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила наградить директора расположенной в Таллинне Тынисмяэской реальной школы Нину Сытник орденом Белой звезды IV класса. Для руководителя школы такое признание ее заслуг оказалось неожиданным.

"С ума сойти", - такой была первая реакции Нины Сытник на приятное известие, которое ей сообщил корреспондент "Актуальной камеры на русском языке".

"Я очень удивлена, даже не знаю, что сказать. Наверное, только слова благодарности. Спасибо тем людям, которые предложили представить меня к награде, которые ценят мою работу. А так, конечно, все это очень неожиданно", - добавила Нина Сытник.