В Маарду пособие по рождению на второго ребенка выросло до 500 евро

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Во вторник, 24 января, на своей очередной сессии Маардуское городское собрание утвердило законопроект о повышении социальных пособий, выплачиваемых из городского бюджета, в числе которых - пособие по рождению ребенка, пособия юбилярам и участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Размер одноразового пособия по рождению второго ребенка вырастет с 384 до 500 евро. Законопроект вступает в силу задним числом с 1 января нынешнего года, сообщает пресс-служба Маарду.

"Каждый ребенок является нашей ценностью, и я рад, что размер выплачиваемого городом пособия по рождению ребенка является одним из самых больших по Эстонии", - сказал мэр Маарду Владимир Архипов.

"Поскольку для получения пособия оба родителя должны быть, по данным регистра народонаселения, жителями Маарду по меньшей мере в течение полугода до рождения ребенка, то мы просим все молодые семьи зарегистрироваться в городе заблаговременно", - мэр.

Согласно тому же решению горсобрания, пособие юбилярам, которое выплачивается к 65-летию, 70-летию, 75-летию, 80-летию и начиная с 81 года каждый год, увеличится с 25 евро до 35 евро.

Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС будут получать 300 евро в год вместо 180 евро.

Одноразовое пособие по рождению ребенка составляет теперь в Маарду 384 евро на первого ребенка и 500 евро на второго ребенка. Город поддерживает семьи, в которых рождается третий и четвертый ребенок суммой в 1152 евро и при рождении пятого и последующего ребенка - суммой в 1536 евро в случае, если в семье все дети несовершеннолетние.

Пособие по рождению ребенка выплачивается в двух равных частях - первая часть после рождения ребенка и вторая - по достижении им одного года при условии, что оба родителя были зарегистрированы в Маарду не менее чем за шесть месяцев до рождения ребенка.