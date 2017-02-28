Президент Кальюлайд на неделю уедет в отпуск

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд Фото: Юло Йозинг/ERR

Советник по связям с общественностью президентской канцелярии Таави Линнамяэ сказал газете Eesti Päevaleht, что этот отпуск был запланирован еще до конца сентября, когда прошли президентские выборы.

Президент не планирует брать официальный отпуск, что означало бы, что ее обязанности должен был бы исполнять спикер парламента Эйки Нестор, который на следующей неделе сам уезжает из Эстонии на три дня.

"Сложившаяся практика такова, что глава государства не берет отпуск и находит время для семьи и отдыха между выполнением своих обязанностей или одновременно с этим", – сказал Линнамяэ, добавив, что президент во время отпуска будет оставаться главой государства и с учетом современных возможностей коммуникации она будет доступна для общения.

Несмотря на то, что Кальюлайд официально отпуск брать не будет, Линнамяэ подчеркнул, что и она сама, и канцелярия все же рассматривают следующую неделю по сути как отпуск; то есть будет найдена возможность для того, чтобы в конце президентского срока Кальюлайд можно было бы не принимать предусмотренную законом компенсацию за неиспользованный отпуск.

Как отмечает ERR uudised, бывшая супруга предыдущего президента Тоомаса Хендрика Ильвеса Эвелин Ильвес выразила удивление в социальных сетях утром во вторник: "Это совершенно удивительная новость. Президент, самая главная роль которого – следить за исполнением конституции, сам открыто нарушает и уклоняется от выполнения закона. На какой должности другой человек может неофициально, как говорится, с бухты-барахты поехать в отпуск?"

Особенно лицемерным, по словам Эвелин Ильвес, является заявление канцелярии, где говорится: "Мы ищем возможность, чтобы президент не получал возмещение за неиспользованный отпуск". "Как она могла бы его получать, если отпуск ей не оформляют? Мы действительно вышли на новый уровень лицемерия... Куда ты катишься, дорогая Эстония?" – написала Эвелин Ильвес.