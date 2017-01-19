Правительство не обсуждало план Осиновского ограничить ввоз алкоголя внутри ЕС

Алкогольный магазин. Фото: Сийм Лыви/ERR

Государство не обсуждало предложение министра здоровья и труда Евгения Осиновского о снижении допустимого размера трансграничных перевозок алкоголя по всему Евросоюзу. Премьер-министр Юри Ратас назвал это инициативой одного министра.

По словам Ратаса, правительство ни в кабинете, ни на заседании не говорило о том, что ограничения на ввоз алкоголя могли бы стать одним из приоритетов Эстонии в период председательства. "Это инициатива одного министра, когда она поступит в кабинет, ее обязательно обсудят", – сказал Ратас на пресс-конференции правительства.

По словам министра финансов Свена Сестера, одним из положительных феноменов ЕС является свободное движение товаров, услуг и людей. "Эта возможность доступна благодаря внутренним правилам ЕС. Мы ни в коем случае не должны создавать новые двойные стандарты".

Что касается обычных партий алкоголя, которые ввозят ежедневно, этот вопрос, по словам Сестера, можно было бы обсудить. "Сейчас этот вопрос не находится в нашем фокусе, по крайней мере, пока не было такого соглашения", – сказал он.

По словам Сестера, акцизная политика является личным делом каждого государства, но, поскольку и Литва в этом году резко повышает акцизы, подобный рост может поощрить и Латвию пересмотреть свою политику акцизов.

По словам министра обороны Маргуса Цахкна, перевод этой инициативы на европейский уровень означал бы, что Эстония лишилась бы существенной доли доходов, связанных с трансграничной торговлей алкоголем с Финляндией.

В четверг газета Eesti Paevaleht написала, что Осиновским подготовлен план в период председательства Эстонии в ЕС потребовать вместе с министром финансов Свеном Сестером сократить по всей Европе разрешенный объем трансграничных перевозок алкоголя. Поскольку речь идет об общеевропейской регуляции, для этого потребуется согласие всех 28 стран-членов и, поскольку, по словам министра, ЕС давно не ужесточал в этой области общую политику по алкоголю, он считает предложение целесообразным и разумным.

Поскольку на разработку еврокомиссией новой алкогольной политики потребовались бы годы, Осиновский за время председательства намерен достичь стадии передачи своих рекомендаций по разработке нового трансграничного порядка. По его словам, европейские министры здравоохранения уже давно ждут от Еврокомиссии новой стратегии, но до сих пор Еврокомиссия им отказывала. Он не смог ответить, каким стало бы в будущем разрешенное к ввозу количество алкоголя и следует ли сократить его в несколько раз или не столь основательно.