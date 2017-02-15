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Новорожденным будут автоматически назначать семейного врача матери

Иллюстративная фотография Фото: Wikimedia Commons
Cегодня 17:59
Рубрика: Эстония

Рийгикогу принял поправки к закону об организации услуг в сфере здравоохранения, согласно которому все новорожденные отныне будут сразу же определяться в список пациентов семейного врача матери ребенка.

Если прежде родители должны были сами подавать ходатайство, чтобы добавить ребенка в список пациентов семейного врача, то теперь новорожденных будут добавлять в список автоматически. В случае, если у матери нет семейного врача, новорожденного определит в список учреждение, где принимались роды, в сотрудничестве с Департаментом здоровья. У всех родителей по-прежнему сохранится возможность выбрать семейного врача на основании заявления, сообщили в Министерстве социальных дел.

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, это изменение обеспечит всех детей равной защитой. Изменение поможет прежде всего детям в группе риска – их необходимо выявить как можно раньше, чтобы предотвращать проблемы со здоровьем в дальнейшем.

"Семейные врачи в дальнейшем получат информацию обо всех новорожденных. Таким образом, семейный врач и его команда смогут своевременно проверять состояние здоровья новорожденного", – сказал министр. До сих пор имели место случаи, когда определение в список задерживалось и у семейного врача отсутствовала какая-либо информация о новорожденном.

Одновременно закон предоставит доступ к инфосистеме здоровья (TIS) окончившим четвертый курс студентам-медикам, работающим в качестве помощника врача. Доступ к системе позволит работающим помощником врача студентам заходить в TIS при помощи ID-карты и видеть важную информацию о здоровье пациента, в т. ч. прежние болезни и аллергии. Благодаря этому изменению студенты смогут больше помогать врачам и получат больше знаний для дальнейшей самостоятельной практики.

Ирина Киреева
Редактор

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