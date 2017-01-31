Стальнухин: продавить тему гражданства в парламенте невозможно

Ажиотаж вокруг темы предоставления гражданства людям, проживавшим в Эстонии до 1991 года, в интересах тех, кто хочет разрушить действующую коалицию, сказал депутат Рийгикогу, центрист Михаил Стальнухин в интервью "Актуальной камере".

Итак, в Эстонии вновь заговорили о нулевом варианте гражданства. На этот раз впервые на моей памяти это сделал премьер-министр, ваш однопартиец. Оппозиция обвиняет центристов в разыгрывании "русской карты". Вы намерены выиграть при помощи этой темы муниципальные выборы в Таллинне и Нарве уже в этом году?

Я предполагаю, что премьер-министру был задан этот вопрос и он честно ответил. Та шумиха, которая вокруг этого поднялась, объясняется тем, что достаточно много политических сил и не только заинтересованы в том, чтобы коалиция развалилась.

Центристы заинтересованы в решении проблемы безгражданства?

Да, мы заинтересованы, но в данной коалиции другие приоритеты. Сейчас очень сильное имущественное расслоение населения, слабые самоуправления...

В коалиции у центристов и социал-демократов, которые в целом не против подобного варианта развития событий на двоих 42 голоса в парламенте против 14 у отечественников. Почему партия премьер-министра, даже при наличии союзника так и не смогла претворить эти изменения сейчас, если хотите, "ансиповским катком"?

У вас достаточно, извините, примитивное представление о том, как в парламенте делаются дела. Все договоренности достигаются на уровне коалиционного соглашения. То, что не входит в коалиционный договор, не является убедительным для партнеров. Продавить это в парламенте невозможно.

Почему центристы решили не вносить эту тему в коалиционный договор?

Это было в процессе переговоров. Вы знаете, заключение коалиционного договора можно проиллюстрировать сценой из Джеральда Даррелла, когда трех шимпанзе поместили в одну клетку. В течение первой недели они разрабатывали ритуал: может ли первая шимпанзе качаться на качелях, когда вторая ест банан, а третья спит. Нормальная жизнь началась, когда все эти правила утряслись. Так и при заключении соглашения: то, что выходит за пределы договора, не обсуждается.

В каком случае эта проблема может быть решена после 2019 года? В какой коалиции?

В той же самой, потому что за грядущие два года мы намерены очень много достигнуть с этими партнерами и в том числе убедить их в том, что в предоставлении гражданства людям, проживавшим в Эстонии до августа 1991 года, нет ничего страшного. Вся эта дискуссия является отправной точкой. За это время надо провести исследование. Мой личный опыт на Северо-Востоке и в Нарве показывает, что люди с серыми паспортами не сильно стремятся получать эстонское гражданство.

Каким образом эти изменения будут выглядеть на практике: в один день все неграждане проснутся гражданами или как? Или будет как с гимназиями – пилотный проект, растянутый во времени, с малопонятными результатами.

Про русскую гимназию мы еще поговорим и про пилотный проект, потому что за последние 25 лет в первый раз делаются реальные шаги. Насильно кому-то предоставить гражданство – дело невозможное. Это дело выбора каждого человека.

Вы не боитесь, что педалируя эту тему сейчас, льете воду на мельницу реформистам и консерваторам, которые говорят, что она приведет к новой волне межнациональной розни в Эстонии?

Вообще-то я являлся инициатором этого проекта в прошлом созыве. Я его отстаивал. Это входит в наши программные установки и наши партнеры об этом знают. То,что премьер-министр говорит об идеологии Центристской партии, являясь ее председателем, в этом нет ничего крамольного. А ажиотаж вокруг этой темы в интересах тех, кто хочет разрушить эту коалицию.

С Михаилом Стальнухиным беседовал ведущий "Актуальной камеры" Николай Лощин.