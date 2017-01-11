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В 2016 году полиция задержала в Таллинне две группы карманников

На оперативной съемке полиции видно, как действовали преступники Фото: ERR
Cегодня 13:23
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Весной и летом прошлого года полицейские Пыхьяской префектуры задержали две работавших на улицах города и в увесилительных заведениях Таллинна группы карманников. Воров приговорили к различным срокам заключения.

В начале апреля были задержаны 37-летняя Анжелика и 34-летний Николай, которые в основном крали из сумок туристов кошельки с наличными деньгами, банковскими картами и документами. В ходе следствия выяснилось, что при помощи украденных карт они также снимали наличные из банкоматов. Обоих приговорили к двум годам заключения, часть наказания подлежала исполнению немедленно.

Три месяца спустя задержали 35-летнего Игоря и 38-летнего Евгения, которые совершали кражи преимущественно в развлекательных заведениях, где люди оставляли свое имущество без присмотра. Игорь был приговорен к девяти месяцам тюрьмы. Евгения приговорили к девяти месяцам условно с двухлетним испытательным сроком и запретом покидать место жительства.

Все четверо и ранее привлекались к ответственности за подобные преступления.

По словам следователя по особо важным делам Кесклиннаского отделения полиции Таллинна Кайдо Атспола, в результате задержания этих людей частота краж по сравнению с предыдущим годом сократилась почти наполовину, а улицы столицы стали безопаснее.

"Полиция зафиксировала развлекательные заведения в районе центра Таллинна, где чаще всего происходят кражи. Мы постоянно сотрудничаем с ними и инструктируем персонал, как распознавать потенциальных воров и кражи и информировать о происходящем полицию. На многих столах установлены устройства, призывающие клиентов следить за своим имуществом", - сказал Атспол.

Кроме того, в течение сезона в Старом городе Таллинна и районе порта работают пешие патрули.

Чаще всего крадут кошельки и мобильные телефоны, а также прочие ценные предметы. Кражи совершаются в многолюдных местах вне зависимости от времени суток. Крайне часто жертвами краж оказываются туристы, взгляд которых обращен на достопримечательности, а внимание отвлечено.

"Крайне вероятно, что вор не оставит без внимания то, что можно с легкостью забрать, и можно предположить, что как только появится возможность, вор будет действовать. Часто бывает, что человек сам создает все условия для вора. Типичный пример — употребляющий алкоголь человек, который оставляет свои вещи без присмотра и в компании теряет бдительность в отношении окружающих", - сказал Атспол.

Чтобы предупредить кражи, следует быть внимательнее в многолюдных местах и осторожнее при общении с чужими. Ценные предметы следует по возможности держать, например, во внутренних карманах одежды. Сумка должна быть закрыта на все замки, ее следует держать в поле зрения. Ценные предметы и документы нельзя оставлять без присмотра. Сумка, висящая на спинке кресла, может стать для преступника легкой добычей.

О краже следует сразу же сообщить полиции по номеру 112. По возможности следует закрыть банковские карты и СИМ-карту украденного мобильного телефона.

Артур Тооман
Редактор

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