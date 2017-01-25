Элитные школы Таллинна начинают набор первоклассников

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В конце января-начале февраля пройдет прием первоклассников в школы Таллинна с общегородской комплектацией. В школы с комплектацией по месту жительства соответствующие заявления будут приниматься Таллинским департаментом образования с 1 по 15 марта.

Всем детям Таллинна обеспечено учебное место в одной из школ по месту жительства, но при желании родители могут претендовать для своего ребенка и на место в школах с общегородским приемом, в которых первые классы комплектуются на основании установленного для этой школы порядка приема в течение февраля, сообщает Раэпресс.

К таким школам относятся Английский колледж, Еврейская школа, Французский лицей, Таллиннская Реальная школа, Тынисмяэская реальная школа и Образовательная коллегия Старого города (VHK). В Таллиннскую Реальную школу и VHK заявления уже принимаются. По одному классу общегородской комплектации создается в гимназии Густава Адольфа, в 21-й школе, Немецкой гимназии, Линнамяэском русском лицее, Кадриоргской немецкой гимназии и Паэской гимназии.

Обучение в школах для детей с особыми потребностями - Ласнамяэской основной, Ристикуской основной, Хелениской, Лаагнаском детском саду-начальной школе, Тондиской основной и Ыйсмяэской возможно по решению Таллинской и Харьюской консультационной комиссии Innove Rajaleidja.

По данным Регистра народонаселения в Таллинне нынче школьного возраста достигли около 5100 детей, из которых в первые классы городских школ ожидается поступление примерно 4500.