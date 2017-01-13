В связи с распространением вируса гриппа посещение пациентов прекращает и клиника в Тарту
Руководство клиники Тартуского университета в связи с широким распространением гриппа и вирусных инфекций верхних дыхательных путей просит не посещать находящихся в стационаре пациентов с 9 января.
"Введением ограничения посещений мы хотим снизить опасность заражения пациентов, посетителей и персонала", – отметили в клинике. За эпидемиологической ситуацией следит служба инфекционного контроля клиники.
Запрет на посещение снимут, когда заболеваемость снизится.
Там нет комментариев. Будьте первым!