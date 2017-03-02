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Силы обороны Эстонии получат новые виды огнестрельного оружия и киберкомандование

Броневые машины пехоты Pasi. Фото: mil.ee
Cегодня 11:47
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

План развития подведомственной Министерству обороны Эстонии сферы на период с 2018 по 2021 годы предполагает, что Силы обороны в этот период усилят маневренность своей бронетехники, получат новые виды ручного огнестрельного оружия, улучшат управление проведением своих воздушных и морских операций, повысят качество услуг полигонов и сформируют командование в сфере киберобороны.

Министр обороны Маргус Цахкна в четверг, 23 февраля, подписал соответствующий документ, в котором расписаны поставленные перед Силами обороны цели развития и определены средства их достижения.

По словам Цахкна, в течение четырех лет существенно повысится самостоятельная обороноспособность Эстонии, государство получит возможность отреагировать на военную угрозу мгновенно, если этого потребуют обстоятельства. «В госбюджете 2017 года на покупку боеприпасов предусмотрено 40 млн евро и в период с 2018 по 2021 годы на эти же цели будет отведено еще 166,5 млн евро с целью повысить боеспособность Сил обороны», – добавил Цахкна.

По его словам, в течение трех лет из запускаемой с 2018 года программы дополнительных инвестиций на пополнение запасов крупнокалиберных боеприпасов будет выделено 60 млн евро.

К 2019 году в распоряжении Разведывательного батальона будет 44 БМП типа CV90, к 2020 году – бронетехника поддержки, в 2021 году в Эстонию прибудут первые самоходные артиллерийские установки.

В этом году в распоряжение военнослужащих Разведывательного батальона поступят новые виды ручного огнестрельного оружия, к 2021 году новые виды вооружения получит весь личный состав Первой пехотной бригады.

Пресс-служба Минобороны сообщила, что планом для повышения уровня управления Силами обороны и развития военной киберобороны предусмотрено создание на базе нынешнего штабного батальона и батальона связи киберкомандования. В этой новой структуре будет сконцентрирована компетенция всех подведомственных министерству структур, занимающихся вопросами киберобороны.

Программа также предполагает создание центра управления операциями ПВО и инвестиции в сферу обороны на море.

Программа развития подведомственной Министерству обороны сферы на период с 2018 по 2021 годы составлена на основе долгосрочной программы развития обороноспособности Эстонии на период с 2017 по 2026 годы, с учетом целей, стоящих перед силами НАТО и требований, сформулированных командующим Силами обороны Эстонии.

Ирина Киреева
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