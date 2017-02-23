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Виновный в коррупции экс-глава Земельного департамента не сумел отсудить у государства зарплату

Калев Кангур решил судиться с бывшим работодателем. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 07:08
Рубрика: Эстония

Таллиннский окружной суд накануне не удовлетворил жалобу одного из фигурантов громкого дела об обмене земель, бывшего генерального директора Земельного департамента Калева Кангура, который требует от Министерства окружающей среды выплатить ему неполученную зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Аннели Вилу, окружной суд отклонил апелляцию Кангура.

"Окружной суд посчитал, что представленные в апелляционной жалобе утверждения не дают оснований для отмены решения административного суда", - добавила она.

В законную силу решение не вступило - до 17 марта истец может подать кассацию в Госсуд.

Ранее, как писал rus.err.ee, иск Калева Кангура не удовлетворил Таллиннский административный суд.

Общий размер требований, которые предъявил Кангур, равен 4538,70 евро. Ответчик - Министерство окружающей среды - иск не признает.

Напомним, что 30 июня 2014 года Государственный суд признал Калева Кангура виновным в получении мзды в рамках дела об обмене земель. Он был приговорен к 4 годам и 6 месяцам условного тюремного заключения с пятилетним испытательным сроком.

От должности гендиректора Земельного департамента Кангура освободили не сразу после решения суда, а спустя 11 дней - 11 июля 2014 года. В результате он решил через суд получить неполученную за эти 11 дней зарплату в размере 1188,70 евро. Также Калев Кангур требует отпускные за неиспользованные дни отпуска и компенсацию в размере одной месячной зарплаты.

Сергей Михайлов
Редактор

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