Суд обязал Харьюскую уездную управу зарегистрировать брак между двумя мужчинами
Таллиннский окружной суд обязал Харьюскую уездную управу внести в регистр народонаселения Эстонии брак, зарегистрированный в Швеции между двумя мужчинами.
Об этом во вторник, 24 января, сообщило агентство BNS со ссылкой на НКО Seky.
Проживающий в Эстонии Атс Йооритс, имеющий шведское гражданство, в 2015 году пожелал внести в регистр народонаселения Эстонии свой брак с другим мужчиной, зарегистрированный в Швеции, однако Харьюская уездная управа отказалась тогда это сделать.
Свой отказ уездная управа обосновала тем, что Эстония не признает однополые браки. "В соответствии с эстонским правом, у однополых пар нет доступа к институту брака и, исходя из этого, в Эстонии не считаются законными однополые браки, заключенные и в других странах", - сообщила тогда же уездная управа.
Кроме того, управа указал на то, что адаптация права зарубежной страны вошла бы в противоречие с принципами правовой системы Эстонии, то есть, с общественным порядком, отметили в НКО Seky.
Согласно международному праву, брак, заключенный в одной стране, признается законным в другой стране, если он не противоречит ее национальному законодательству.
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