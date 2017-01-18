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В выходные часть Пярнуского шоссе в Таллинне будет закрыта для движения

Cегодня 10:28
Рубрика: Эстония

Из-за ликивидации аварии водопровода в Таллинне в районе дома по Пярнускому шоссе, 161 с 11 по 12 января будет затруднено движение по этой улице, а 14 и 15 января движение на этом участке дороги будет перекрыто.

С 10:00 11 января AS Tallinna Vesi проводит ремонтные работы водопроводной трубы по адресу Пярнуское шоссе, 161. В связи с этим отрезок дороги протяженностью около 50 метров будет перекрыт для движения примерно до 20:00 12 января.

Водителей просят внимательно следить за временными знаками дорожного движения и учитывать, что его реорганизация может привести к возникновению пробок на дорогах.

По договоренности с таллиннским Департаментом транспорта масштабные ремонтные работы по этому адресу перенесены на субботу, 14 января. Отрезок Пярнуского шоссе будет перекрыт для движения с 9:00 14 января до 17:00 15 января.

В связи с закрытием улицы столичный автобус №36 пустят в объезд. В сторону центра города автобус пойдет по Пярнускому шоссе, улице Кирде, бульвару Вабадузе, улице Мяннику и Пярнускому шоссе с временной остановкой на Пярнуском шоссе перед перекрестком с улицей Кирде.

В сторону Ыйсмяэ объезд будет проходить по маршруту: Пярнуское шоссе, улицы Таммсааре, Рахумяэ и Раудтеэ, Пярнуское шоссе с остановками Энергия, Кальмисту, Рахумяэ и Кыуэ.

Артур Тооман
Редактор

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