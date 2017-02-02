Игорь Грязин сравнил строительство Rail Baltica с пактом Молотова-Рибентропа

Правительство Эстонии одобрило соглашение о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica между Эстонией, Латвией и Литвой. Как ожидается, это премьер-министры трех стран подпишут договор 31 января. В то же время, сегодня перед Министерством экономики и коммуникаций прошла акция протеста против масштабного проекта, передает "Актуальная камера".

На митинг собралось больше сотни участников. Люди объединились в едином порыве против строительства железной дороги Rail Baltica. Среди демонстрантов были и политики, в том числе депутаты Рийгикогу Мартин Хельме и Игорь Грязин, последний в интервью "Актуальной камере" сравнил масштабный проект Прибалтийской железной дороги с пактом Молотова-Рибентропа.

"А просто потому, что главное решение, главный документ по Rail Baltica засекречен до сих пор, у меня сейчас сделан запрос по поводу того, что главный документ, который определяет, что Rail Baltica быть, является закрытым", - объяснил свою позицию депутат парламента от Партии реформ Игорь Грязин.

По словам Игоря Грязина, железная дорога зайдёт в тупик, так как ни Литва, ни Польша не заинтересованы в железной дороги направленной на север, для них приоритетнее восточное направление в Россию. Но не только это возмущает протестующих. Они сомневаются как в рентабельности проекта, так и в том, что от него будет какой-либо прок для Эстонии.

"И даже то экономическое бремя, которое эстонский народ возьмёт, и которое наше правительство на нас возложит, это тоже страшно. Это никогда не окупится. Это надо будет всё время содержать, надо платить, платить, платить, и никакой выгоды от этого не будет", - считает член правления Общества охраны природы Йухан Тельгмаа.

"Где мы будем брать людей, чтобы их перевозить, где брать товары для перевозки? Их просто нет. Это какая-то мистика, как появилось это решение. Здесь нет ничего прибыльного, все эти цифры чересчур оптимистичны, для них нет очень больших предложений", - сказал биолог Тыну Плоомпуу.

В самый разгар акции протеста представитель проекта Rail Baltica вышел на трибуну, но протестующие освистали его. В то же время работники Министерства экономики и коммуникаций выставили стол с горячим кофе и пирожками для митингующих.

Требование у людей довольно простое - отменить решение о строительстве Rail Baltica или хотя бы вернуться к первоначальному варианту, и проложить дорогу через Тарту, где уже есть железнодорожные пути.

На портале народных инициатив rahvaalgatus.ee также выступили с призывом бойкотировать проект - свои подписи под петицией поставили почти полторы тысячи человек.