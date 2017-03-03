Закуски к президентскому приему готовили и повара мызы Пуртсе в Ида-Вирумаа

Прием главы государства является большой честью для тех, кто остается за кадром, но чья работа придает празднику особый вкус. За яства на президентском столе в этом году отвечали и повара мызы Пуртсе в Ида-Вирумаа, которые приготовили трюфели из копченого бобра с черемшой, домашний творожный сыр с клюквой и свеклой, а также тартар из филе ягнятины.

Многочасовой кулинарный марафон по подготовке к президентскому приему начался вчера днем. Поварская бригада из Пуртсе получила право готовить на этом мероприятии, всего таких бригад было семь со всей Эстонии.

"Конечно, это большой вызов. Всегда хочется придумать что-то лучше и интереснее. В этом плане сама готовка - это просто. А вот придумать что готовить - очень тяжело", - рассказывает повар мызы Михкель Луус.

К приему пуртсеские мастера предложили трюфели из копченого бобра с черемшой, домашний творожный сыр с клюквой и свеклой, а также тартар из филе ягнятины.

Блюда готовились исключительно из местных продуктов. Помогали Михкелю учащиеся Вирумааского центра профобразования, для которых, впрочем как и для главного повара, это первый подобного рода профессиональный опыт.

Эти блюда все желающие могут попробовать, посетив мызу Пуртсе.

"Часть блюд можно будет найти в нашем ресторане, часть - нет. Просто часть продуктов очень трудно достать", - поясняет хозяйка мызы Сигрид Вяльбе, по словам которой подобный опыт - первый в истории мызы. "Это большая честь и признание работы. И это безусловно является поводом забыть про сон".