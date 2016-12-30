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Комиссия: Центристская партия в случае невыполнения требования о возврате денег может быть наказана в трехкратном размере (1)

Штаб-квартира центристов. Фото: Ханна Самосон/ERR
Bчера 17:04
Рубрика: Эстония

По словам заместителя Комиссии Рийгикогу по надзору за финансированием партий (ERJK) Каарела Таранда, если бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар или сама партия не вернут в казну города Таллинна около 117 000 евро, требуемых на основании предписания комиссии, то по закону партия может лишиться части государственной поддержки.

"Закон предусматривает, что если партия и ее члены не соблюдают предписания, которые были сделаны органами надзора, нарушают закон и не реагируют на это, то государство со своей стороны может уменьшить размер выдаваемой партии господдержки", - сказал Таранд новостному порталу ERR.

Таранд пояснил, что для этого Комиссия должна направить заявление в МВД, а затем соответствующее решение принимает министр внутренних дел.

Господдержку можно уменьшить в соответствии с законом до трехкратного размера суммы, неуплаченной по предписанию, но не более чем на 20% от общей суммы дотации.

"С помощью этой меры пытаемся гарантировать, что город Таллинн сможет получить свои деньги обратно", - сказал Таранд.

"Но это все гипотетическая ситуация. Поскольку до сих пор таких прецедентов не было, то мы действительно точно не знаем, что будет, если такая ситуация возникнет", - добавил он.

Адвокат Сависаара Оливер Няэс сказал вчера выпуску "Актуальной камере на эстонском языке", что его клиент не разрешил ему комментировать эту тему.

Генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб сообщил, что партия не получала письмо о выполнении предписания от ERJK. "В настоящее время, по моим данным, партия не замешана в этом деле. Прежде всего, это дело Сависаара. Нам пока нечего решать, что мы будем делать дальше. Во-первых, давайте посмотрим, что сделает Сависаар, и затем уже мы будем принимать решения".

"Поскольку мы не можем договориться с Сависааром, то мы должны разговаривать с ERJK о том, какими будут наши дальнейшие шаги. Но повторю, прежде всего, следует посмотреть, что сделает Сависаар, и еще мы ждем письмо", - добавил Ааб.

"На заседании комиссии мы решили, что будем делать. Возможно, партия не получила наше письмо. Но решение было принято, и, следовательно, и они получат это письмо", - прокомментировал Таранд.

Очередное заседание ERJK состоится во второй половине января.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, Комиссия по надзору за финансированием партий обязала Сависаара вернуть запрещенное пожертвование в размере 116 642,89 евро в городской бюджет Таллинна в январе 2015 года, после чего постановление было обжаловано в суде. Суды всех инстанций последовательно отказали в удовлетворении жалобы, и окончательную точку в этом деле поставил Государственный суд 10 ноября. После этого постановление комиссии вступило в силу, о чем комиссия письменно уведомила Сависаара.

Запрещенное пожертвование заключалось в оплате Таллинном расходов на рекламную кампанию Сависаара в рамках кампании "Таллинн движется" и рекламных мероприятий по случаю открытия стадиона Хийу.

Надежда Берсенёва
Редактор

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