Канцелярия президента Эстонии решила отказаться от планов обустроить поместье "Либерти" под резиденцию президента

Канцелярия президента Эстонии решила отказаться от планов президента Тоомаса Хендрика Ильвеса отреставрировать за 4 млн евро поместье "Либерти" в Рокка-аль-Маре, чтобы устроить там резиденцию президента.

Директор канцелярии президента Тийт Рийсало в письме к министру финансов Свену Сестеру сообщил, что не считает разумным обустройство новой резиденции президента и отмечает, что поэтому не потребуются и денежные средства в размере приблизительно 4 млн евро, первоначально выделенные на эти цели.

Рийсало считает целесообразным компенсировать для госимущества Riigi Kinnisvara AS (RKAS) расходы, которые были предусмотренны заключенным на период президентства Тоомаса Хендрика Ильвеса договором по реновационным работам в комплексе "Либерти".

В начале 2014 года канцелярия президента начала переговоры с RKAS о модернизации зданий мызы Liberty, где предполагалось организовать представительские и жилые помещения президента, где также можно было бы размещать зарубежных гостей. На участке площадью 68 806 квадратных метров расположены семь зданий и фундамент мызы "Вана-Либерти". В начале 2014 года здания были переданы компании госнедвижимости RKAS, ранее они были в пользовании Музея под открытым небом.

Начало реновирования комплекса затянулось из-за того, что тендеры – сначала на проектирование, а затем на строительство – провалились.

RKAS готов выставить усадебный комплекс Liberty на продажу

Государственное предприятие управления недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) готово выставить на продажу усадебный комплекс "Либерти", сказал пресс-секретарь RKAS Мадис Иднурм. Он отметил, что поскольку канцелярия президента сообщила о своем решении отказаться от обустройства резиденции президента в Рокка-аль-Маре под Таллинном, резервированный под объект участок недвижимости освободится.

"По правилам, ненужное государству имущество подлежит отчуждению, но перед тем, как составлять план соответствующих действий, мы выясним еще мнение Министерства финансов", – сказал он.

Принадлежавшая семье банкира Эгона Коха летняя усадьба "Либерти" является сохранившейся лучше других мыз в окрестностях Таллинна, весь комплекс также представляет собой пример социально-экономического уклада усадьбы XVIII-XX столетий.

История семьи Кохов начинается в этом поместье с 1822 года, когда Густав Александр Кох, работавший в течение своей жизни таллиннским нотариусом, секретарем, ратманом и городским адвокатом, женился на Каролине Элизабете фон Стальборн. Нынешнее главное здание усадьбы построено в 1905 году.

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