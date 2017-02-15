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Канцелярия президента Эстонии решила отказаться от планов обустроить поместье Liberty под резиденцию президента

Усадебный комплекс Liberty Postimees/Scanpix
Cегодня 16:57
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Канцелярия президента Эстонии решила отказаться от планов президента Тоомаса Хендрика Ильвеса отреставрировать за 4 млн евро поместье Liberty в Рокка-аль-Маре, чтобы устроить там резиденцию президента.

Директор канцелярии президента Тийт Рийсало в письме к министру финансов Свену Сестеру сообщил, что не считает разумным обустройство новой резиденции президента и отмечает, что поэтому не потребуются и денежные средства в размере приблизительно 4 млн евро, первоначально выделенные на эти цели.

Рийсало считает целесообразным компенсировать для госимущества Riigi Kinnisvara AS (RKAS) расходы, которые были предусмотренны заключенным на период президентства Тоомаса Хендрика Ильвеса договором по реновационным работам в комплексе Liberty.

В начале 2014 года канцелярия президента начала переговоры с RKAS о модернизации зданий мызы Liberty, где предполагалось организовать представительские и жилые помещения президента, где также можно было бы размещать зарубежных гостей. На участке площадью 68 806 квадратных метров расположены семь зданий и фундамент мызы Vana-Liberty. В начале 2014 года здания были переданы компании госнедвижимости RKAS, ранее они были в пользовании Музея под открытым небом.

Начало реновирования комплекса затянулось из-за того, что тендеры – сначала на проектирование, а затем на строительство – провалились.

Принадлежавшая семье банкира Эгона Коха летняя усадьба Liberty является сохранившейся лучше других мыз в окрестностях Таллинна, весь комплекс также представляет собой пример социально-экономического уклада усадьбы XVIII-XX столетий.

История семьи Кохов начинается в этом поместье с 1822 года, когда Густав Александр Кох, работавший в течение своей жизни таллиннским нотариусом, секретарем, ратманом и городским адвокатом, женился на Каролине Элизабете фон Стальборн. Нынешнее главное здание усадьбы построено в 1905 году.

Ирина Киреева
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