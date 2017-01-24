Комитет ООН по правам ребенка обсудит положение детей в Эстонии

Иллюстративная фотография. Фото: AFP/Scanpix

Комитет ООН по правам ребенка, состоящий из 18 экспертов, во вторник открывает сессию, на которой обсудят положение детей в Эстонии, на Сент-Винсенте и Гренадинах, в Антигуа и Барбуде, в Грузии и Малави, сообщила пресс-служба ООН.

"Эстония представила государственный отчет комитету ООН по правам ребенка в 2014 году. Гражданские организации и канцлер права представили свои рапорты в 2015 году. Во вторник комитет задаст делегации Эстонии дополнительные вопросы и после встречи представит новые рекомендации", – сообщила BNS главный специалист отдела по делам детей и семьи Министерства социальных дел Элизе Никонов.

Требования к положениям представленного страной рапорта содержатся в конвенции ООН по правам ребенка, которую Эстония подписала еще в 1991 году.

"Государство в своем отчете должно показать, как исполняются налагаемые конвенцией обязательства по обеспечению прав детей: как снижается детская бедность, улучшается доступ к образованию и социальным услугам, обеспечивается защита детей и семей, а также многое другое", – сообщила Никонов.

В последний раз Эстония защищала подобный рапорт комитету ООН по правам ребенка в 2001 году. Тогда самыми важными из рекомендаций ООН Эстонии были укрепление сотрудничества в различных сферах и определение ответственного за координацию защиты детей.

"Государство предприняло успешные шаги – законом о защите детей на стороны возложены четкие обязанности и задачи: роль координатора отдана Министерству социальных дел, заложены основы созданию совета по защите детей, а в сфере защиты детей и семей зафиксировано, что в кризисной ситуации без постановления суда ребенок может отлучаться от семьи максимум на 72 часа", – сообщила Никонов, по словам которой новые рекомендации для Эстонии ожидаются к середине февраля.

Делегацию Эстонии в Женеве возглавляет вице-канцлер Министерства социальных дел по социальной сфере Райт Куузе, в делегацию входят представители Министерства социальных дел и Министерства юстиции.