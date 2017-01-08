Жестоко избивший женщину в Ласнамяэ надеется, что Госсуд сократит ему семилетний срок

На улице Лийкури в Ласнамяэ. Фото: ERR

Жестоко избивший женщину в столичном районе Ласнамяэ осенью 2015 года 40-летний Игорь Кулаков надеется, что Государственный суд сократит назначенный ему в виде наказания за преступление семилетний срок тюремного заключения.

В конце октября апелляцию Кулакова, в которой оспаривалось назначенное судом первой инстанции наказание, отказался рассматривать Таллиннский окружной суд, посчитав ее необоснованной и бесперспективной. На этот вердикт поступила кассационная жалоба в Госсуд, который по состоянию на 1 января не занял по ней позиции.

12 сентября 2016 года Харьюский уездный суд приговорил Кулакова к семи годам лишения свободы, но в законную силу решение все еще не вступило.

Отсчет тюремного срока начнется с даты задержания Кулакова, т.е. с 3 декабря 2015 года.

По версии прокуратуры, Игорь Кулаков 24 ноября прошлого года, вооружившись металлическим предметом весом полтора килограмма, напал на улице Лийкури на 63-летнюю Валентину Бескостую.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый, до ареста работавший каменщиком, физически крепкий мужчина. В молодости он серьезно занимался борьбой.

По словам прокурора Аннели Лумисте, на суде Кулаков сам оценил свои удары как достаточно сильные. А то, что потерпевшая после первого удара упала на землю, лишь подтверждает это.

Не остановило обвиняемого и то, что за потерпевшую вступился случайный прохожий. Кулаков не убежал, а вступил с ним в драку.

Трагический инцидент на улице Лийкури произошел вечером 24 ноября 2015 года. Сотрудница поликлиники Medicum Валентина Бескостая возвращалась домой с работы. Она вышла на автобусной остановке "Паэсилла", перешла через мост, и уже подходила к дому по адресу Лийкури, 32, когда на нее напал неизвестный мужчина - он набросился на нее, сбил на землю и продолжил избивать.

По словам главы оперативной службы Пыхьяской префектуры Вальтера Пярна, женщину спас случайный прохожий, который вступил в схватку с преступником. После этого нападавший скрылся.

На 10-й день после совершения преступления полиция задержала подозреваемого. Им оказался Игорь Кулаков. Однажды он уже привлекался к уголовной ответственности, но за преступление другого характера.