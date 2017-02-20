logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Осиновский не видит смысла менять систему президентских выборов

Выборы президента в Рийгикогу Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 09:56
Рубрика: Эстония

В воскресенье, 12 февраля, на заседании Совета уполномоченных Социал-демократической партии в Пярну обсуждалась в том числе система президентских выборов. Лидер партии Евгений Осиновский не считает нужным менять ныне существующую систему выборов главы государства.

Совет уполномоченных партии выслушал обзор Эйки Нестора о переговорах внутри коалиции на тему возможных изменений в порядке проведения выборов президента. Совет дал Нестору и Андресу Анвельту полномочия на продолжение переговоров для достижения консенсуса, говорилось в пресс-сообщении партии.

За подробностями корреспондент портала rus.err.ee обратился к лидеру соцдемов Евгению Осиновскому.

"Любое изменение в системе выборов президента требует как консенсуса внутри правительства, так и более широкой политической поддержки, поскольку данная инициатива потребует изменения Констиутуции", - сказал Осиновский.

"В ближайшие месяцы спикер Рийгикогу Эйки Нестор и глава МВД Андрес Анвельт будут искать общий язык в этом вопросе с коалиционными партнерами. Но я лично не вижу принципиальных ошибок в нынешней системе президентских выборов. У Эстонии сегодня очень хороший президент, избранный парламентским путем. Но результат таких выборов не всегда зависит от их процесса", - добавил Евгений Осиновский.

Напомним, 3 октября 2016 года Рийгикогу выбрал новым президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Ее кандидатуру выдвинули 90 депутатов парламента.

Выборы президента Эстонии начались в конце августа. Три тура выборов в парламенте 29 и 30 августа и два тура голосования в Коллегии выборщиков 24 сентября результата не принесли. За это время с дистанции сошли кандидаты в президенты Эйки Нестор, Март Хельме, Марина Кальюранд, Майлис Репс, Аллар Йыкс и Сийм Каллас. В итоге право выбора президента снова перешло к Рийгикогу.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
"Актуальная камера +" 12.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
"АК+": один из основателей "Шалтай-Болтая" обратился за помощью к Тоомасу Хендрику Ильвесу
 foto
В Мустамяэ автомобиль насмерть сбил женщину, водитель задержан спустя 12 часов
 foto
Многие учителя не знают своих прав, Союз работников образования видит решение проблемы в коллективном договоре

Зарубежные новости

foto
"АК+": Германия готовится к парламентским выборам
 foto
Скрывающийся в Эстонии хакер "Шалтай-Болтай": на нас могут свалить вину за взлом серверов Демпартии в США