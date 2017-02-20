Осиновский не видит смысла менять систему президентских выборов

Выборы президента в Рийгикогу Фото: Сийм Лыви/ERR

В воскресенье, 12 февраля, на заседании Совета уполномоченных Социал-демократической партии в Пярну обсуждалась в том числе система президентских выборов. Лидер партии Евгений Осиновский не считает нужным менять ныне существующую систему выборов главы государства.

Совет уполномоченных партии выслушал обзор Эйки Нестора о переговорах внутри коалиции на тему возможных изменений в порядке проведения выборов президента. Совет дал Нестору и Андресу Анвельту полномочия на продолжение переговоров для достижения консенсуса, говорилось в пресс-сообщении партии.

За подробностями корреспондент портала rus.err.ee обратился к лидеру соцдемов Евгению Осиновскому.

"Любое изменение в системе выборов президента требует как консенсуса внутри правительства, так и более широкой политической поддержки, поскольку данная инициатива потребует изменения Констиутуции", - сказал Осиновский.

"В ближайшие месяцы спикер Рийгикогу Эйки Нестор и глава МВД Андрес Анвельт будут искать общий язык в этом вопросе с коалиционными партнерами. Но я лично не вижу принципиальных ошибок в нынешней системе президентских выборов. У Эстонии сегодня очень хороший президент, избранный парламентским путем. Но результат таких выборов не всегда зависит от их процесса", - добавил Евгений Осиновский.

Напомним, 3 октября 2016 года Рийгикогу выбрал новым президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Ее кандидатуру выдвинули 90 депутатов парламента.

Выборы президента Эстонии начались в конце августа. Три тура выборов в парламенте 29 и 30 августа и два тура голосования в Коллегии выборщиков 24 сентября результата не принесли. За это время с дистанции сошли кандидаты в президенты Эйки Нестор, Март Хельме, Марина Кальюранд, Майлис Репс, Аллар Йыкс и Сийм Каллас. В итоге право выбора президента снова перешло к Рийгикогу.