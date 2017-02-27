График главы государства в годовщину ЭР будет насыщенным

Президент Керсти Кальюлайд в коридорах Рийгикогу. Фото: Сийм Лыви/ERR

Кульминацией празднования годовщины Эстонской Республики станет президентский прием в театре "Эстония", однако до этого президент Керсти Кальюлайд в течение двух дней примет участие еще в семи мероприятиях.

Утром 23 февраля президент вручит в Кадриорге знаменосцам Сил обороны для использования на параде меч офицера Сил обороны номер 0001. Канцелярия надеется, что это в дальнейшем станет традицией.

В первой половине дня четверга глава государства также примет участие в церемонии возложения венков на могилы высокопоставленных эстонских государственных деятелей на кладбище Метсакальмисту. Мероприятие начнется с могилы президента Константина Пятса.

В полдень в театре NUKU президент Кальюлайд вручит государственные награды.

Утром в пятницу, 24 февраля, в 7:33 Керсти Кальюлайд примет участие в торжественной церемонии поднятия эстонского флага на Тоомпеа. В 9 часов возложит венок к подножью Монумента победы в Освободительной войне.

В 10:00 президент примет участие в богослужении в Домской церкви, а в полдень – в параде Сил обороны на площади Вабадузе.

В 18:00 в театре "Эстония" начнется праздничный концерт, а за ним – президентский прием.