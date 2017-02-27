Полицейский автомобиль попал в ДТП в Йыхви

Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix

В результате столкновения пострадал один человек, сообщила в понедельник, 20 февраля, служба новостей "Радио 4".

Авария произошла в воскресенье в 21.48 на Тартуском шоссе у дома номер 26, где 27-летний водитель автомобиля Volvo V50 не выполнил требования знака "Уступи дорогу" и совершил левый поворот перед двигавшейся с включенными проблесковыми маячками полицейской машиной Škoda Superb, за рулем которой находился 30-летний мужчина.

Находившихся в автомобиле Volvo в качестве пассажиров 44-летнюю женщину и трехлетнего мальчика доставили в Ида-Вирускую центральную больницу на медосмотр, в ходе которого повреждений у них выявлено не было. Находившаяся в полицейской автомашине 24-летняя женщина позже сама обратилась в больницу.