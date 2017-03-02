logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

К 100-летию Эстонской Республики в Пярну установят монумент основателям государства

Video
Ирина Газизулина
Cегодня 18:46
Рубрика: Эстония

К 100-летней годовщине Эстонской Республики в городе Пярну планируется установить монумент основателям государства.

По итогам проведенного конкурса выбрана лучшая работа под названием "Ajahetk" (Mомент времени), а свой вклад в создание и установку памятника могут внести все жители Эстонии, сообщила в четверг, 23 февраля, "Актуальная камера".

Монумент основателям Эстонского государства будет установлен через год на площади перед основной школой на улице Кунинга. Место выбрано в связи с тем, что члены комитета спасения Эстонии Константин Пятс, Юри Вильмс и адвокат Хуго Кууснер, который впервые зачитал текст манифеста о независимости 23 февраля 1918 года в Пярну с балкона театра Endla, были выпускниками этого учебного заведения. Еще одним членом комитета спасения был Константин Коник.

Из 10 работ, поступивших на конкурс, жюри выбрало три лучших. Каждая из них, по мнению авторов, отражает исторический момент рождения государства и увековечивает имена основателей независимой Эстонии. Первой премии удостоилась работа под названием "Момент времени". Ее авторы — Март и Маргус Кадарик.

Создание и установку памятника будет финансировать город Пярну. При этом и все жители Эстонии смогут внести свой вклад в этот исторический проект.

"Финансирование у нас в городском бюджете, где есть 140 тысяч евро. Мы открыли специальный счет, куда можно перечислить как 10 евро, так и 500 евро", - сказал мэр Пярну Ромек Козенкраниус.

Реквизиты банковского счета для перечисления денег можно найти на веб-сайте города Пярну.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 23.02.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
К 100-летию Эстонской Республики в Пярну установят монумент основателям государства
 foto
Мстислав Русаков: Мы хотим из ОЛПЭ сделать партию для всех
 foto
"АК": полиция продолжает выявлять мошеннические схемы при закупке товаров у хуторян

Зарубежные новости

foto
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
 foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?