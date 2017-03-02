К 100-летию Эстонской Республики в Пярну установят монумент основателям государства

К 100-летней годовщине Эстонской Республики в городе Пярну планируется установить монумент основателям государства.

По итогам проведенного конкурса выбрана лучшая работа под названием "Ajahetk" (Mомент времени), а свой вклад в создание и установку памятника могут внести все жители Эстонии, сообщила в четверг, 23 февраля, "Актуальная камера".

Монумент основателям Эстонского государства будет установлен через год на площади перед основной школой на улице Кунинга. Место выбрано в связи с тем, что члены комитета спасения Эстонии Константин Пятс, Юри Вильмс и адвокат Хуго Кууснер, который впервые зачитал текст манифеста о независимости 23 февраля 1918 года в Пярну с балкона театра Endla, были выпускниками этого учебного заведения. Еще одним членом комитета спасения был Константин Коник.

Из 10 работ, поступивших на конкурс, жюри выбрало три лучших. Каждая из них, по мнению авторов, отражает исторический момент рождения государства и увековечивает имена основателей независимой Эстонии. Первой премии удостоилась работа под названием "Момент времени". Ее авторы — Март и Маргус Кадарик.

Создание и установку памятника будет финансировать город Пярну. При этом и все жители Эстонии смогут внести свой вклад в этот исторический проект.

"Финансирование у нас в городском бюджете, где есть 140 тысяч евро. Мы открыли специальный счет, куда можно перечислить как 10 евро, так и 500 евро", - сказал мэр Пярну Ромек Козенкраниус.

Реквизиты банковского счета для перечисления денег можно найти на веб-сайте города Пярну.