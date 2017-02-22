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Таави Аас: мы готовы передать украинскому городу троллейбусы, но не бесплатно

Таллиннские троллейбусы. Фото: Postimees/Scanpix
Александр Семенов
Cегодня 17:57
Рубрика: Эстония

Власти Таллинна были бы готовы рассмотреть просьбу главы украинского города Белая Церковь, но троллейбусов марки LAZ, о которых шла речь, в Таллинне нет. Кроме того, списанные троллейбусы не могут быть переданы бесплатно, сказал репортеру службы новостей "Радио 4" Таави Аас.

На этой неделе стало известно о том, что власти города Белая церковь обратились к таллиннской горуправе с просьбой бесплатно передать им поддержанные столичные троллейбусы, и получили отказ. В связи с этим оппозиционный член горсобрания, социал-демократ Ханно Матто даже обвинил город в безразличии к просьбе украинских друзей. Однако по словам исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса, столичная горуправа была бы готова рассмотреть обращение украинской стороны, но троллейбусов марки LAZ, о которых шла речь в письме из Белой церкви, в Таллинне просто нет.

"Мы будем обсуждать это тогда, когда станет ясно, какие троллейбусы украинцы хотят, потому что у нас таких троллейбусов, как они просили – нет. В этом году мы снимем с работы старые троллейбусы типа Škoda. Если украинцы хотят такие троллейбусы, то мы можем этот вопрос рассматривать. Однако они должны приехать и осмотреть, в каком состоянии троллейбусы, так как машины старые и нуждаются в ремонте. Решение, хотят ли они такие троллейбусы, должны принять они сами", – сказал Таави Аас.

Кроме того, как отметил Таави Аас, о полностью бесплатной передаче старых троллейбусов Украине речь не идет, так как согласно действующим законам, горурава должна получить за списанный транспорт хотя бы стоимость металлолома. "Во-вторых, надо узнать, кто будет платить за отправку. По нашему мнению, это должны быть те, кто эти троллейбусы получит", – добавил он.

Как рассказал Таави Аас, несмотря на то, что старые троллейбусы Škoda в этом году будут полностью сняты с линий, троллейбусное движение в Таллинне продолжится. В то же время, по оценке Ааса, будущее – за гибридными автобусами, которые уже сменили троллейбусы на линии номер девять.

Ирина Киреева
Редактор

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