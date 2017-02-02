"Инсайт": есть ли "крыша" у таллиннских попрошаек?

Ведущий и репортер передачи "Инсайт" Дмитрий Пастухов вышел на улицы Таллинна в образе попрошайки, чтобы выяснить, насколько верны слухи о том, что за просящими милостыню бабушками и молодыми людьми в балахонах стоит кто-то еще.

"Я не возьмусь со стопроцентной уверенностью утверждать, что ни один из наших чиновников с ними не связан", - говорит глава Муниципальной полиции Айвар Тоомпере.

Глаза в пол, в руках пластиковая коробочка или мятый бумажный стаканчик - образ уличного попрошайки с годами не меняется. Но, как это часто бывает, на чувствах готовых помочь людей наживаются обычные мошенники. По истечении рабочего дня бабушки превращаются в молодых людей, а увечья чудесным образом исчезают.

Так, например, в минувшем году на улицах столицы была обнаружена бабушка, на проверку оказавшаяся молодым человеком в возрасте 18-25 лет. В конце 2016 года сообщалось уже о целой группе, предположительно прибывшей из Латвии.

Ходят слухи, что сегодня все места, на которых таллинские нищие просят себе деньги, поделены. Ведущий передачи "Инсайт" решил сам выйти на улицы и проверить, так ли это на самом деле.

"Старая одежда, трость, бумажный стаканчик, немного грима на лицо — и вот, я уже готов идти и просить милостыню. Первое место — собор Александра Невского, практически в центре Старого города. Это место считается одним из самых доходных. Стоим в два захода. Первый раз мы решили отправиться собирать милостыню днем, когда рядом с собором нет конкуренции. Ни замечаний, ни просьб удалиться. Правда, когда вечером мы пришли во второй раз — на месте нам были не рады", - описывает свой первый опыт Пастухов.

На улицах он стал свидетелем и участником любопытных дискуссий:

- Ты засветишься — вам и в другом месте не дадут. Весь Таллинн оцепят, ну. Тогда и в другом месте вам не дадут.

- А что, тут места поделены что ли?

- Да, места поделены.

- Кем поделены?

- Никому нельзя.

- Кто сказал, что нельзя?

- Никому нельзя.

- Ну скажи, кто так сказал — я уйду.

- Сейчас, полицейские тебе лично скажут.

Однако полиция так и не приехала. Впрочем, необходимости в этом и не было, ведь закон репортер не нарушил — заниматься попрошайничеством на улицах в Эстонии не запрещено. Но только при условии, что это не мешает окружающим и происходит не в агрессивной манере.

Существование какой-либо организации попрашаек не доказано

Во второй день эксперимента точку возле автомата с сувенирными монетами на улице Виру пришлось покинуть уже спустя двадцать минут после начала эксперимента — прибыли бдительные сотрудники Муниципальной полиции (МуПо).

"У нас в Таллинне это запрещено", - сказал чиновник МуПо. Но при этом он не стал гнать в шею стоящую рядом бабушку.

Почему же чиновник МуПо оставил одного нищего и попросил удалиться второго? Выяснилось, что выбор чиновника между бабушкой и репортёром на Виру был обусловлен сугубо человеческим фактором. С другой стороны, так и не был получен ответ на главный вопрос — есть ли у попрошаек какая-то своя организация?

По словам руководителя службы по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, на сегодняшний день не доказано существование какой-либо организации.

"Разумеется, мы не можем исключать, что какой-то круг людей связан между собой, что они договариваются и даже, возможно, поделили какие-то улицы. Но, безусловно, нельзя бездоказательно утверждать, что существует какая-то организация. Когда-то говорили, что и те, кто собирают тару на улицах, поделили между собой территорию. Исключать этого мы не можем. С другой стороны, я не возьмусь утверждать, что имеется какое-то сообщество или схема", - подчеркнул Кумм.

Лучше всех уличные истории известны тем, кто живет на улице: многие из них рассказывают, что договоренность действительно существует — конкуренция очень высока, некоторые все же упоминают о наличии некой "крыши"…

"У меня своя крыша есть. Пусть только тронут меня - сдачи получат", - говорит нищая Галина.

Впрочем, по мнению главы Муниципальной полиции Айвара Тоомпере, организации скорее всего не существует: "Как правило, они все-таки действуют по одиночке, поскольку, если и есть какая-то организация, то это всегда может перерасти в криминал, например, что кого-то заставляют этим заниматься. Они все-таки довольно умны и осторожны".