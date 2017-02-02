logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

"Инсайт": попрошайки на улицах Таллинна — кто за ними стоит?

Video
Дмитрий Пастухов
Cегодня 21:54
Рубрика: Эстония

Ведущий и репортер передачи "Инсайт" Дмитрий Пастухов вышел на улицы Таллинна в образе попрошайки, чтобы выяснить, насколько верны слухи о том, что за просящими милостыню бабушками и молодыми людьми в балахонах стоит кто-то еще.

"Я не возьмусь со стопроцентной уверенностью утверждать, что ни один из наших чиновников с ними не связан", - говорит глава Муниципальной полиции Айвар Тоомпере.

Глаза в пол, в руках пластиковая коробочка или мятый бумажный стаканчик - образ уличного попрошайки с годами не меняется. Но, как это часто бывает, на чувствах готовых помочь людей наживаются обычные мошенники. По истечении рабочего дня бабушки превращаются в молодых людей, а увечья чудесным образом проходят

Так, например, в минувшем году на улицах столицы была обнаружена бабушка, на проверку оказавшаяся молодым человеком в возрасте 18-25 лет. В конце 2016 года сообщалось уже о целой группе, предположительно прибывшей из Латвии.

Ходят слухи, что сегодня все места, на которых таллинские нищие просят себе деньги поделены. Ведущий передачи "Инсайт" решил сам выйти на улицы и проверить, так ли это на самом деле.

"Старая одежда, трость, бумажный стаканчик, немного грима на лицо — и вот, я уже готов идти и просить милостыню. Первое место — собор Александра Невского, практически в центре Старого города. Это место считается одним из самых доходных. Стоим в два захода. Первый раз мы решили отправиться собирать милостыню днем, когда рядом с собором нет конкуренции. Ни замечаний, ни просьб удалиться. Правда, когда вечером мы пришли во второй раз — на месте нам были не рады", - описывает свой первый опыт Пастухов.

На улицах он стал свидетелем и участником любопытных дискуссий:

- Ты засветишься — вам и в другом месте не дадут. Весь Таллинн оцепят, ну. Тогда и в другом месте вам не дадут.
- А что, тут места поделены что ли?
- Да, места поделены.
- Кем поделены?
- Никому нельзя.
- Кто сказал, что нельзя?
- Никому нельзя.
- Ну скажи, кто так сказал — я уйду.
- Сейчас, полицейские тебе лично скажут.

Однако полиция так и не приехала. Впрочем, необходимости в этом и не было, ведь закон репортер не нарушил — заниматься попрошайничеством на улицах в Эстонии не запрещено. Но только при условии, что это не мешает окружающим и происходит не в агрессивной манере.

Существование какой-либо организации попрашаек не доказано

Во второй день эксперимента точку возле автомата с сувенирными монетами на улице Виру пришлось покинуть уже спустя двадцать минут после начала эксперимента — прибыли бдительные сотрудники Муниципальной полиции (МуПо).

"У нас в Таллинне это запрещено", - сказал чиновник МуПо. Но при этом он не стал гнать в шею стоящую рядом бабушку.

Почему же чиновник МуПо оставил одного нищего и попросил удалиться второго? Выяснилось, что выбор чиновника между бабушкой и репортёром на Виру был обусловлен сугубо человеческим фактором. С другой стороны, так и не был получен ответ на главный вопрос — есть ли у попрошаек какая-то своя организация?

По словам руководителя службы по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, на сегодняшний день не доказано существование какой-то организации.

"Разумеется, мы не можем исключать, что какой-то круг людей связан между собой, что они договариваются и даже, возможно, поделили какие-то улицы. Но, безусловно, нельзя бездоказательно утверждать, что существует какая-то организация. Когда-то говорили, что и те, кто собирают тару на улицах поделили между собой территорию. Исключать этого мы не можем. С другой стороны, я не возьмусь утверждать, что имеется какое-то сообщество или схема", - подчеркнул Кумм.

Лучше всех уличные истории известны тем, кто живет на улице: многие из них рассказывают, что договоренность действительно существует — конкуренция очень высока, некоторые все же упоминают о наличии некой "крыши"…

"У меня своя крыша есть. Пусть только тронут меня - сдачи получат", - говорит нищая Галина.

Впрочем, по мнению главы Муниципальной полиции Айвара Тоомпере, организации скорее всего не существует: "Как правило, они все-таки действуют по одиночке, поскольку, если и есть какая-то организация, то это всегда может перерасти в криминал, например, что кого-то заставляют этим заниматься. Они все-таки довольно умны и осторожны".


Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 26.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
"Инсайт": попрошайки на улицах Таллинна — кто за ними стоит?
 foto
"Инсайт": фирма Julianus Inksasso требовала уплаты просроченных долгов
 foto
После вмешательства "Инсайта" в эстонских магазинах из продажи исчезли опасные для здоровья фитотампоны

Зарубежные новости

foto
Декриминализация побоев в России: мнения гражданских активистов и юриста кризисного центра кардинально разошлись
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США