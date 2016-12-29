Паром Leiger отправился в свой первый рейс на линии Рохукюла-Хельтермаа

Leiger- Фото: Анна Аурелия Минев, ERR

Утром в четверг, 22 декабря, в 6:30 в свой первый рейс из порта Рохукюла на остров Хийумаа вышел новый паром компании TS Laevad – Leiger.

Капитан парома Виктор Рохтла поприветствовал в порту первого пассажира Аадо. Всего на борту парома было 45 пассажиров и 34 автомобиля.

Из порта Хельтермаа на материк отправились 151 пассажир и 44 транспортных средства.

Leiger станет основным паромом на линии Рохукюла-Хельтермаа и будет ходить по основному графику. В качестве второго парома линию обслуживает Regula.