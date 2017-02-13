Судебный процесс по делу Каура Кендера продолжится в конце марта

Каур Кендер не признает себя виновным. Фото: ERR

Рассмотрение уголовного дела писателя Каура Кендера, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии, продолжится в Харьюском уездном суде 22 марта.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь суда Кристина Отс.

"На заседании 6 февраля суд удовлетворил представленные защитником Кендера дополнительные ходатайства. Рассмотрение дела продолжится 22 марта. Начало заседания, на котором будут рассматриваться доказательства, по-прежнему будет закрытым", - добавила Отс.

По ее словам, после завершения рассмотрения доказательств пройдут прения. Эта часть судебного процесса будет открытой для общественности.

Процесс над Кендером начался 2 мая 2016 года, когда подсудимый не признал себя виновным. В то же время, прокурор заявила, что вина Кендера доказана.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила писателю Кауру Кендеру обвинение в изготовлении детской порнографии. Согласно обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми. Он опубликовал текст на сайте nihilist.fm.