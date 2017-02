Авиафирма Avies договорилась с кредиторами и продолжит свою деятельность

Самолет авиакомпании Avies. Иллюстративное фото. Фото: ERR

В банкротном делопроизводстве предприятия Avies AS достигнут компромисс и авиафирма намерена в течение двух ближайших месяцев возобновить свою деятельность, утверждает ее руководитель и владелец Аллан Солль. Летом 2015 года фирму объявили банкротом. Фирма обеспечивала авиасообщение между Таллинном, Курессааре, Кярдла и Стокгольмом.

"Мы занимаемся тем, что восстанавливаем свою деятельность, - сказал Аллан Солль. - Сейчас мы составляем планы и рассчитываем, что за месяц-другой сможем запустить предприятие". По его словам, Avies хочет восстановить дееспособность организации, ведутся поиски нового руководства. "Как только завершим этот процесс, начнем строить уже конкретные планы действий".

О новых услугах прелприятия Солль пока говорить не стал. "Мы развиваем один проект, на который, как нам кажется, есть спрос на рынке. Надеемся в ближайшие месяцы выйти с планом этого проекта", - отметил он, пояснив, что речь идет о коммерческих и чартерных полетах.

По словам Солля, предприятие намеревается также нанять новых работников, хотя пока трудно сказать, сколько именно. Он напомнил, что авиация относится к числу сфер деятельности, требующих большого числа работников.

Солль не уточнил, о каком компромиссе в банкротном процессе идет речь, а также не стал раскрывать, каково сейчас финансовое положение Avies. По его словам, на данный момент Avies — обычное частное предприятие, у которого нет договоров об оказании публичных услуг. Финансовое положение фирмы таково, что оно готово ответить на новые вызовы.

Солль не исключил, что в будущем фирма могла бы вновь принять участие в конкурсе на обслуживание публичных авиалиний, но на данном этапе эта тема не в фокусе внимания предприятия.

В головном предприятии фирмы - Avies Holding — была доля участия и фирмы OÜ Tristen Trade Прийта Пийльманна, который также является крупным акционером Viru Keemia Grupр.

Tristen Trade в прошлом году снизил свою долю в AS Avies Holding, продав ее, и списал предоставленные AS Avies и AS Avies Holding кредиты.

На данный момент собственником Avies является ее руководитель Аллан Солль.

26 июня 2015 года Харьюский уездный суд объявил Avies AS банкротом и назначил банкротным управляющим Вели Краави. Признать Avies банкротом требовали шведские фирмы Swedewings AB и Bromma Air Maintenance AB. На первом собрании кредиторов было решено, что компания не будет ликвидирована и продолжит свою деятельность. По состоянию на середину июля 2015 года долги Avies составляли около 8,3 млн евро. В 2016 году фирму лишили лицензии на авиаперевозки. Летом 2016 года обслуживать линию Таллинн-Курессааре стала литовская авиакомпания Transaviabaltika.