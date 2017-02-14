Цахкна: все детские сады должны быть эстоноязычными

Иллюстративная фотография Фото: Postimees/Scanpix

Правительство не сделает ни одной уступки в области политики по эстонскому языку, но приложит гораздо больше усилий, чтобы увеличилось число людей, владеющих эстонским языком, а также уровень владения языком, сказал лидер IRL Маргус Цахкна.

"Мы хотим, чтобы все детские сады были эстоноязычными, поскольку начало занятий эстонским языком только в гимназии не дает нужного результата. Залогом получения хорошей работы и образования является владение эстонским языком, а изучение эстонского языка с детского сада дает реальный результат", – сказал Цахкна.

По его словам, IRL, Центристская партия и социал-демократы договорились в коалиционном соглашении, что пропорция русскоязычных гимназий 40/60 сохранится, эта тема не будет обсуждаться. "Однако больше прежнего следует фокусироваться на обучении эстонскому языку, поднять требуемый уровень владения языком для выпускников гимназий, а для этого нужно больше средств. Кроме того, важно, чтобы уже в этом году в Нарве и Таллинне заработали Дома эстонского языка. Мы выделили на это в государственном бюджете два миллиона евро", – добавил он.

"Сейчас проблема в том, что многие выпускники гимназий среди русскоязычной молодежи не могут поступить в университет и необходимым образом продолжить образование. Следует поднять критерии владения эстонским языком и его преподавание до того уровня, который позволит молодежи продолжить учебу в эстонских университетах, а это требует дополнительных усилий", – сказал Цахкна.

Несколько исключений не означают изменения языковой политики

Член парламентской фракции IRL и комиссии по культуре Виктория Ладынская поддерживает план министра образования Майлис Репс сделать исключение для нескольких русскоязычных школ Таллинна по части изучения эстонского языка.

План Репс опирается на закон об основной школе и гимназии, а также на новый коалиционный договор, который обещает исключение при изучении предметов на эстонском языке в случае, если за их счет будут в большем объеме преподавать эстонский язык и литературу. Исключение позволило бы преподавать такие предметы, как например, физика или математика на русском языке.

Ладынская сказала, что правительство не планирует снижать языковые требования. "В интересах учеников и государства обеспечить выпускникам гимназий такой уровень знания эстонского языка, который позволит им без проблем продолжить обучение в вузах Эстонии или найти применение на эстонском рынке труда", – сказала Ладынская радионовостям ERR

"Для нас важно, чтобы эта цель была достигнута", – подчеркнула она.

На вопрос, согласны ли члены фракции IRL с ее позицией, Ладынская ответила, что IRL согласился с коалиционным договором.

Пресс-секретарь IRL Кристийна Херодес уточнила, что партия поддержала бы пару исключений.