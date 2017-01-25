Автоматические камеры за прошлый год зафиксировали более 121 000 нарушений

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Полиция в прошлом году отправила автовладельцам 121 038 извещений о штрафах за превышение скорости, зафиксированное автоматическими камерами, причем более 20% всех нарушений были зафиксированы на перекрестке Пуху на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Пыльтсамаа.

Об этом в среду, 18 января, сообщил начальник службы дорожного движения Департамента полиции и погранохраны Тоомас Каарепере, по словам которого в минувшем году камеры выявили на 14 626 случаев превышения скорости больше, чем в 2015 году. Больше всего нарушений скоростного режима на дорогах Эстонии было зафиксировано в апреле и в мае — 14 876 и 14 665, соответственно.

"Рост количества зафиксированных нарушений в первую очередь был связан с тем, что начали работать установленные в январе и марте новые посты измерения скорости. В общей сложности было оборудовано восемь новых точек — кабинок для установки переносных камер и постов, при этом на двух из них скорость можно измерять в обоих направлениях, - рассказал Каарепере. - Новые кабинки и посты измерения в основном устанавливались на участках шоссе с высокой плотностью движения, там, где разрешенная скорость движения ограничена 50 км/ч, а также там, где в прошлые годы произошло не одно тяжелое ДТП".

Больше всего — почти 20% всех штрафных извещений — было связано с превышением скорости на перекрестке Пуху на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Пыльтсамаа. На этом участке максимальная скорость движения составляет 50 км/ч и одна, недавно установленная там камера измеряет скорость в обоих направлениях движения.

"На участках, где измерительные камеры стоят уже длительное время, количество нарушений существенно сократилось", - добавил Каарепере.

Чаще всего случаи нарушения скорости движения фиксировались в период с 15:00 до 19:00, максимум нарушений — с 17:00 до 18:00 часов, больше всего водители превышают скорость по пятницам и субботам. Реже подобные нарушения происходят по понедельникам и вторникам.

Сумма подавляющего большинства предупредительных штрафов колебалась от 9 до 18 евро.