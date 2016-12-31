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ФОТО и ВИДЕО: Таави Аас провозгласил рождественский мир в Таллинне

Cегодня 11:28 Обновлено 20:16
Рубрика: Эстония

В полдень субботы, 24 декабря, из окна столичной Ратуши вице-мэр Таави Аас, исполняющий обязанности мэра Таллинна, провозгласил рождественский мир.

Моросящий дождик и сильный ветер, возможно, отпугнули в пятницу многих жителей столицы от посещения Ратушной площади, где исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас объявил рождественский мир словами шведской королевы Кристины, прозвучавшими еще более 360 лет назад.

"Завтра, если это будет угодно Богу, наступит благословенный день Рождества нашего Господа и Спасителя. Посему, да будет провозглашен всеобщий рождественский мир, чтобы люди праздновали с благочестием и пристойной умеренностью и вели себя мирно и благопристойно. Тот же, кто посмеет нарушить рождественский мир противозаконным или недостойным поведением, будет обвинен в преступлении при отягчающих обстоятельствах и наказан по закону и установленному порядку", – огласил Таави Аас традиционный текст.

"Я думаю, что их накажет жизнь сама. Это не наказание суда или полиции, но это наказание, которое идет от Бога или от судьбы", – сказал Таави Аас "Актуальной камере".

Как говорит пословица, береженого Бог бережет. Чтобы светлый праздник Рождества не был омрачен событиями, подобно берлинским, Рождественский рынок на Ратушной площади уже огражден бетонными голубями, которые не позволят террористам использовать тяжелую технику для своих преступлений.

Рождественский мир продлится до Канутова дня, 13 января.

Начало традиции провозглашать наступление рождественского мира положила шведская королева Кристина в 1632-1654 годах, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого правового государства.

Рождественский мир, как правило, объявляет мэр или магистратский секретарь в городе, где расположен собор главного епископа, на балконе одного из общественных зданий за несколько минут до полудня.

Традиция провозглашения Рождественского мира была восстановлена в 1993 году. 

Добавлен видеосюжет "Актуальной камеры":

Ирина Киреева
Редактор

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