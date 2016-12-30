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В волости Раэ развернулось строительство нового тюремного комплекса

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Стас Кузнецов
Bчера 18:12
Рубрика: Эстония

Новая Таллиннская тюрьма, которая должна быть построена к концу 2018 года, завершит модернизацию пенитенциарной системы в Эстонии.

Год назад в деревне Соодевахе волости Раэ только информационный щит указывал на место строительства будущей Таллиннской тюрьмы, но сегодня строительные работы уже идут полным ходом, сообщила в пятницу, 23 декабря, "Актуальная камера".

Сегодня на территории общей площадью чуть более 60 000 кв. метров появились первые здания, в том числе, один из жилых комплексов для заключенных и проходная в будущую тюрьму.

К настоящему моменту известно, что камеры будут рассчитаны на двух человек. Тем самым будут соблюдены основные права человека. В камерах также будут отдельные туалеты, что освободит тюремный персонал от необходимости сопровождать заключенных в уборную после отбоя.

Внутри новая тюрьма сильно отличается от аналогичных построек советского типа и напоминает скорее планировку, знакомую по американским фильмам. Помещения разбиты на несколько многоэтажных секций, следить за которыми может всего один надзиратель.

При этом на безопасности такое пространственное решение не скажется. "Решение, к которому мы пришли, заключается в том, чтобы построить два этажа с размещенными параллельно друг другу камерами. При этом охранник, помещение которого находится в центре атриума, сможет без затруднений увидеть, что происходит у каждой комнаты — потолок этому не помешает", - пояснил директор Таллиннской тюрьмы Ханнес Лийвак.

В новой Таллиннской тюрьме будет 512 камер для мужчин и 92 — для женщин. На территории комплекса появится также тюрьма открытого типа и Центр высылки и интернирования. Кроме того, тюрьма будет оснащена собственной промзоной.

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, с открытием Таллиннской тюрьмы закончится модернизация всей системы исполнения наказаний. "Надеюсь, что с окончанием строительства тюремная сеть будет считаться завершенной, и нам больше не потребуется строить новые тюрьмы. Но тут гораздо важнее то, чтобы тем самым в обществе усилилось чувство безопасности", - считает Рейнсалу.

Современный тюремный комплекс должен быть построен к концу 2018 года. Поскольку работать в нем будут надзиратели нынешней Таллиннской тюрьмы, то открывать конкурсный набор персонала минюст не планирует.

Андрей Крашевский
Редактор

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