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В прошлом году уровень преступности в Эстонии упал на 11%

Фото: Мариана Базо/Reuters/Scanpix
Cегодня 14:08
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

В 2016 году в Эстонии продолжилось снижение уровня преступности — на 11% в годовом сравнении, в том числе снизилось число убийств.

В 2016 году было зарегистрировано 28 986 преступлений, что на 3589 меньше, чем в 2015 году. Прежде всего снижение связано с уменьшением количества имущественных преступлений. В 2016 году их зарегистрировали 12 372, в то время как в 2015 году их число составило 14 966.

Снижение числа преступлений отчасти было связано с изменениями в пенитенциарном кодексе, которые повысили границу между имущественными проступками и преступлениями с 64 до 200 евро. В 2016 году общее число имущественных нарушений — проступков и преступлений — сократилось на 15%, отметило Министерство юстиции.

В 2016 году в Эстонии было зарегистрировано в среднем 220 преступлений на 10 000 человек населения. Выше среднего уровень преступности был в Ида-Вирумаа (294) и Харьюмаа с Таллинном (242). Ниже всего он был в Саареском (90) и Хийуском уездах (106). Эти уезды всегда входили в число первых или последних по уровню преступности.

Число убийств продолжило снижаться. В прошлом году к смерти жертв привели 30 преднамеренных и непреднамеренных убийств, 14 преступлений произошло на стадии попытки. В позапрошлом году общее число убийств вместе с попытками составило 50, в 2014 году — 55, в 2013 году — 62, в 2012 году — 80, а в 2011 году — 100.

Больше всего убийств зарегистрировано в крупных уездах Харьюмаа и Ида-Вирумаа. За последние пять лет в них произошло заметное снижение, которое отражается и на общеэстонских показателях. По сравнению с 2015 годом прежде всего спад произошел в Ида-Вирумаа — с 14 до 7 преступлений, в то время как в Харьюмаа число преступлений сократилось с 19 до 18. Большая часть непреднамеренных убийств произошла в состоянии алкогольного опьянения, большая часть жертв этих убийств — так называемых бытовых убийств — также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Дина Малова
Редактор

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