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В этом году оценку трудоспособности получат свыше 50 000 человек

Протест против реформы трудоспособности перед зданием парламента на Тоомпеа. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 10:48
Рубрика: Эстония

С 1 января реформа трудоспособности вступает в действие в полном объёме: Касса по безработице начинает оценивать трудоспособность всех людей с постоянными нарушениями здоровья и выплачивать людям с частичной или отсутствующей трудоспособностью пособие на трудоспособность.

Когда у пенсионеров по нетрудоспособности наступит срок повторной экспертизы, они должны будут обратиться в Кассу по безработице для оценки трудоспособности на новых основаниях. О новых положениях оценки и наступлении срока повторной экспертизы каждый пенсионер по нетрудоспособности также будет уведомлён отдельным письмом, сообщила в воскресенье, 1 января, пресс-служба госучреждения.

По словам председателя правления кассы по безработице Меэлиса Паавела, проведённые в Кассе по безработице за прошедшие полгода оценки трудоспособности показали, что новая методика оценивания по сравнению с прежней даёт заметно больше информации об ограничениях человека, связанных с его состоянием здоровья.

Также информацию о том, как помочь человеку с помощью различных услуг и найти ему посильную работу, которая даст ему возможность самоутвердиться.

"Если в прошлом году об оценке трудоспособности в Кассе по безработице ходатайствовали чуть более 5000 человек, которые впервые обратились для оценивания трудоспособности, то в этом году мы ждём в кассу по безработице более 50 000 человек с постоянной нетрудоспособностью на новую оценку. Очень важно обратиться в кассу по безработице в срок повторной экспертизы, это обеспечит человеку плавный переход из одной системы в другую", - добавил Паавел.

Для оценки трудоспособности необходимо, чтобы данные о здоровье подтверждали бы оценку самого человека своего здоровья и способностей к действиям. Для правильного и по возможности быстрого оценивания, необходимо в течение шести месяцев до подачи ходатайства об оценке трудоспособности, обратиться со своими проблемами здоровья к семейному врачу, врачу-специалисту или врачу по гигиене труда, а также сделать необходимые обследования и анализы.

На основе уже имеющегося опыта, трудности и долгое время оценки возникали в случаях, когда лечащий врач совсем не занёс, или занёс не всю информацию о проблемах человека в инфо-систему о здоровье. "Наша просьба врачам, чтобы в инфо-системе были бы отражены важные данные о состоянии здоровья человека и о его лечении", - сказал Паавел.

Ходатайство об оценке трудоспособности можно подать на месте в любом уездном представительстве кассы по безработице, отправить заполненное ходатайство по почте или по электронной почте, а также подать ходатайство через самообслуживание портала Кассы по безработице www.tootukassa.ee. Ходатайство о пособие на трудоспособность можно подать вместе с ходатайством об оценке трудоспособности.

Определением недуга по-прежнему занимается департамент социального страхования. Ходатайствовать об оценке трудоспособности и определении недуга можно одновременно. В этом случае можно подать единое ходатайство кассе по безработице или департаменту социального страхования. В то же время можно также подать ходатайство о пособии на трудоспособность и социальном пособии для людей с ограниченными возможностями.

Касса по безработице принимает решение по трудоспособности, департамент социального страхования определяет тяжесть недуга.

Дополнительная информация https://www.tootukassa.ee/toovoimereform

Сергей Михайлов
Редактор

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