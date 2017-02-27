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На пост ректора в Тартуском университете будут баллотироваться Волли Кальм и Маргит Сутроп

Тартуский университет. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 07:56 Обновлено 19:38
Рубрика: Эстония

В понедельник, 20 февраля, истек срок подачи заявок на пост главы Тартуского университета. За эту должность будут бороться два кандидата - нынешний глава университета Волли Кальм и декан факультета гуманитарных наук и искусств Маргит Сутроп.

Кальм, возглавляющий старейший эстонский вуз с июля 2012 года, заручился поддержкой факультета медицинских наук, Сутроп - факультета социальных наук, а также возглавляемого ей факультета гуманитарных наук и искусств.

Совет факультета точных и естественных наук выдвинул на пост ректора обоих кандидатов.

Дебаты кандидатов пройдут 9 марта.

Выборы ректора Тартуского университета состоятся 30 марта.

Виктор Сольц
Редактор

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