В Тартуском университете заканчивается регистрация кандидатов в ректоры

Тартуский университет. Фото: Postimees/Scanpix

На настоящий момент известно, что за пост ректора ТУ готовы побороться два кандидата - нынешний глава университета Волли Кальм и декан факультета гуманитарных наук и искусств Маргит Сутроп, сообщили в понедельник, 20 февраля, утренние новости на телеканале ETV+.

Дебаты кандидатов пройдут 9 марта, а к 16 марта сенат и совет университета должны будут вынести свою оценку потенциальным ректорам.

Выборы ректора Тартуского университета состоятся 30 марта.