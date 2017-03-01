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В Рийгикогу займутся темой строительства тоннеля между Таллинном и Хельсинки

Иллюстративное фото. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 16:53
Рубрика: Эстония

28 депутатов Рийгикогу создали депутатскую группу в поддержку постоянного соединения между Таллинном и Хельсинки. Председателем группы был избран Кристен Михал, а заместителем председателя – Йоко Алендер. Цель депутатской группы – поддерживать создание постоянного соединения между Эстонией и Финляндией и привлекать внимание к этой теме.

"Сейчас проводится тщательное исследование о постоянном соединении между Таллинном и Хельсинки. Оно будет опубликовано во второй половине следующего года. Это – историческая возможность. Если она реализуется, то это положительно скажется на экономике обеих стран и повысит значение Таллинна и Хельсинки как двойной столицы", – сказал инициатор депутатской группы, бывший министр экономики и инфраструктуры Кристен Михал.

"Первые эскизы моста на воздушных шарах между Таллинном и Хельсинки были созданы уже в 1871 году. С того времени технология невероятно развилась. Пионеры технологии Hyperloop хотят, чтобы эту технологию принимали во внимание при составлении планов. Это показывает, что нашу идею замечают во всем мире", – сказал Михал.

По словам заместителя председателя Йоко Алендер, депутатская группа играет важную роль в вовлечении общественности в обсуждение данного вопроса. "Общественные объединения, архитекторы и предприниматели, безусловно, хотят участвовать в обсуждении, касающемся постоянного соединения между Таллинном и Хельсинки. Рийгикогу мог бы стать центром обсуждения по осуществлению этой мечты", – сказала Алендер.

Согласно предварительным исследованиям, стоимость создания постоянного соединения между Таллинном и Хельсинки составит 9–13 миллиардов евро. Срок окупаемости – порядка 37 лет.

Помимо Михала и Алендер в состав депутатской группы входят Арто Аас, Майре Аунасте, Денис Бородич, Моника Хауканымм, Ремо Холсмер, Юри Яансон, Тоомас Кивимяги, Айвар Кокк, Ээрик-Нийлес Кросс, Хельмен Кютт, Калле Лаанет, Антс Лаанеотс, Марис Лаури, Лаури Луйк, Меэлис Мялберг, Ааду Муст, Лийза Овийр, Калле Паллинг, Кейт Пентус-Розиманнус, Барби Пильвре, Хейди Пурга, Лайне Рандъярв, Таави Рыйвас, Эрки Сависаар, Артур Тальвик и Урве Тийдус.

Депутатские объединения позволяют отдельным членам и фракциям Рийгикогу привлекать внимание к конкретной теме, поддерживать и защищать интересы определенной сферы жизнедеятельности.

В общей сложности XIII созыв Рийгикогу сформировал 56 депутатских групп и 67 объединений.

Артур Тооман
Редактор

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