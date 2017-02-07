В Тарту доставили оригинал Тартуского мирного договора

В сопровождении полиции в Тарту тайно доставили оригинал Тартуского мирного договора, заключенного 97 лет назад и положившего конец Освободительной войне между Эстонией и Советской Россией.

Всю неделю документ будет храниться в новом здании Национального архива, сообщила во вторник, 31 января, "Актуальная камера".

Оригинальный экземпляр договора был доставлен во вторник утром из Таллинна полицейским автомобилем. Поскольку полиция имела дело с одним из важнейших документов для эстонской государственности, то операция проходила в атмосфере строгой секретности и под усиленной охраной.

"Документ сопровождали двое вооруженных полицейских. Под нашей бдительной охраной в течение всего пути он и прибыл из Таллинна в Тарту", - сказал старший комиссар Пыхьяской префектуры полиции Хенри Мурумаа.

Оригинал мирного договора будет выставлен в течение недели в новом здании Национального архива, торжественное открытие которого состоится в среду.

"Самый большой интерес представляют, без сомнения, последние страницы мирного договора, на которых размещены подписи и печати с сине-черно-белыми лентами причастных к договору лиц — Яана Поска и других членов эстонской делегации, а также Иоффе и Гуковского с российской стороны", - сказал государственный архивариус Прийт Пирско.

Со времени возвращения из Швеции, где документ тайно хранился с 1940 по 2002 год, это третий раз, когда оригинал Тартуского мирного договора привозят в тот город, где он был заключен. "Приглашаю всех заинтересованных самостоятельно ознакомиться с договором и прилагающейся к нему картой эстонско-российской границы 2-го, 3-го и 4-го февраля, когда наше новое главное здание будет открыто для всех желающих", - сказал Пирско.

Во время нахождения документа в конференц-зале Национального архива его будут охранять кадеты Высшего военного училища, члены Кайтселийта и представители студенческих организаций. После празднования 97-ой годовщины подписания Тартуского мирного договора оригинал документа вернется в Таллинн.