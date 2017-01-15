Михал: председателем парламентской фракции реформистов станет Певкур

Ханно Певкур и Кристен Михал. Фото: Анна Аурелия Минев

Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил сам Михал на своей странице в Facebook.

"Еще вчера я сказал Ханно, что новый лидер партии должен быть и председателем ее парламентской фракции. Уже с понедельника. Такой у нас обычай", - отметил Михал, который намерен сосредоточиться на борьбе за пост мэра Таллинна на предстоящих в октябре муниципальных выборах.

Михал возглавил фракцию реформистов в Рийгикогу после ухода из правительства с должности министра экономики в ноябре 2015 года. Его заместителями являются Певкур и Марис Лаури.

Внутрипартийные выборы на состоявшемся в субботу вечером в Таллинне съезде Партии реформ выиграл Ханно Певкур, который теперь станет новым председателем партии. Кандидатуру Певкура поддержали 1048 участников съезда, его соперника Кристена Михала — 635.

В ходе электронного голосования, которое состоялось еще до съезда, свои предпочтения высказали 1311 человек, а на субботнем съезде бюллетени заполнили еще 382 человека. Два бюллетеня были признаны недействительными. Прежний руководитель партии Таави Рыйвас не выдвигал свою кандидатуру.